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Военное обозрение

ВВС Австралии пытаются ускорить замену проблемных вертолётов MRH-90 Taipan американскими Black Hawk

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Источник изображения: topwar.ru

Два новых Black Hawk прибыли в Австралию. В конечном итоге они станут частью парка из 40 вертолетов, предназначенных заменить проблемные армейские Taipan, которые остаются без полётов после крушения в прошлом месяце в Квинсленде.

Секретное расследование причин авиакатастрофы всё ещё продолжается, однако, Минобороны Австралии больше не хочет эксплуатировать проблемные MRH-90 Taipan. На данный момент остальные армейские вертолеты европейского производства остаются на земле. В самом ближайшем будущем их планируют заменить на 40 единиц Black Hawk, заказ на которые уже размещён.

Официальные лица уже подтвердили, что пара вертолетов американского производства уже была доставлена на сиднейскую базу ВВС. Это произошло через два дня после трагедии с MRH-90.

Полетные данные показывают, что два новых самолета UH-60M уже доставлены в армейские казармы Холсуорти, где базируется 6-й авиационный полк, поддерживающий военнослужащих 2-го полка коммандос.

Первые два из 40 вертолетов UH-60M Black Hawk для австралийской армии прибыли на базу RAAF в Ричмонде в воскресенье, 30 июля, на самолете C-17 ВВС США, как и было запланировано

— сказал представитель министра обороны Ричарда Марлеса.

В январе министерство обороны Австралии объявило о приобретении 40 самолетов Black Hawk производства Sikorsky, которые со следующего года заменят авиационные единицы Taipan. Полная замена вышеупомянутого авиапарка планируется в 2024 году, несмотря на то, что правительство настоятельно призывает ускорить переход.

В 2010 году ADF остановил использование 11 своих новых вертолетов MRH-90 после того, как у одного из них отказал двигатель при выполнении планового полёта недалеко от Аделаиды. В то время для австралийской армии и флота было уже заказано 46 единиц MRH-90 для замены вертолетов Sea King и Black Hawk.

В декабре 2021 г. премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что ADF планирует избавиться от всего парка MRH-90 на десять лет раньше запланированного срока. Их заменят новые Black Hawk и Seahawk, импортированные из США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
C-17
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
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