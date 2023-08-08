Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку зарубежных трактовок хода украинского контрнаступления с начала июня

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты «Военного обозрения» представляют краткую выкладку того, что в зарубежной прессе в последнее время писали и продолжают писать об украинском контрнаступлении. Наступление это, как хорошо известно, идёт уже третий месяц и пока не привело для противника к сколько-нибудь значительным результатам. По данным российского Минобороны, с 3 июля украинская армия потеряла более 43 тысяч военнослужащих. А это более половины личного состава бригад, которые готовились для участия в наступательной операции.

Обращает на себя внимание тот факт, что на третий месяц украинского контрнаступления целый ряд зарубежных изданий, особенно это касается изданий Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, термин «контрнаступление» начали использовать в кавычках.

Если изначально зарубежные медиа старались просто перепечатывать то, что говорили о своём «контрнаступе» украинские чиновники и военные, прикладывавшие палец губам с обещаниями показать настоящий прорыв за несколько суток, то теперь всё больше попыток собственного анализа ситуации на фронте. Западная пресса пока пытается искать виновников того, что украинская операция не приносит запланированных результатов.

Выдержки из немецкой прессы в начале июня:

Украинские войска атаковали позиции русских на нескольких направлениях и готовы выйти к Азовскому морю за 2-3 недели.

Контрнаступление началось. Украинская армия наносит удары по российским войскам в Запорожской области, в районе Горловки, на границе Запорожской и Донецкой областей. Российская армия не устоит.

Источник изображения: topwar.ru

Выдержки из французской и немецкой прессы в начале июля:

Украинские войска ещё не начали контрнаступление. Идут подготовительные операции с целью найти слабые места в обороне противника.

ВСУ готовятся начать контрнаступление, нанося удары для лишения противника снабжения.

Украинские командиры не вводили в бой основные силы и ограниченно используют поставленную странами НАТО тяжёлую технику. Но скоро точно введут крупные резервы.

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая и американская пресса в середине июля начала писать, что украинское контрнаступление всё же началось, но продвигается слишком медленно. Какие причины обозначались? Многокилометровые российские минные поля, слишком хорошая погода для российской авиации, слишком плохая похода для украинских штурмовых отрядов, принципиально не подходящий для успешного контрнаступления ландшафт с кустами и оврагами, «мешающими увидеть мины под ногами», отсутствие должного количества единиц западной военной техники.

Потом начали винить и саму украинскую армию: командование ВСУ отказалось от той тактики, которую спланировали совместно с инструкторами из стран НАТО, бригады дробятся на части, западная техника применяется недостаточно активно, солдаты не идут в бой так, как их обучали на польских, немецких, американских и прочих полигонах.

В начале августа американская пресса начала уже более активно продвигать тему о том, что контрнаступление ВСУ пошло не так. И всё активнее вина начинает перекладываться на украинское командование. Мол, не так, не то и не там… В ответ украинское командование пытается огрызаться, заявляя, что если бы операция проводилась НАТО, то она вообще бы не началась без господства в воздухе. А ВСУ её начали, потому что есть, то есть.

А накануне вечером сам Зеленский дошёл до того, что начал обвинять в проблемах на фронте украинский народ, который, видите ли, не демонстрирует достаточного единства и заинтересованности в войне. Это обратило на себя особое внимание на фоне невнятных переговоров в Саудовской Аравии, где украинской делегации чётко дали понять, чтобы она больше не требовала изначально обсуждать вопрос урегулирования, начиная разговор с необходимости вывода ВС РФ за границы 1991 года.