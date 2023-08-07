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ТАСС

Бербок: взгляд на конфликт на Украине в некоторых странах отличается от европейского

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: Clemens Bilan - Pool/ Getty Images

По словам главы МИД Германии, везде нужно соблюдать Устав ООН

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. С таким заявлением она выступила в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя консультации по мирному урегулированию конфликта, проходящие в Джидде.

Министр отметила, в частности, что взгляд на конфликт "из Претории, Бразилиа или Пекина иной, нежели из Европы". В то же время, по ее словам, везде нужно соблюдать Устав ООН. Бербок приветствовала консультации в Джидде. "Каждый миллиметр прогресса в деле достижения справедливого и честного мира дает чуть-чуть надежды жителям Украины", - считает она. Министр заявила, что сигнал, который посылает встреча в саудовском городе, заключается в том, что события на Украине затрагивают людей на разных континентах, будь то Африка, Азия или Южная Америка.

5-6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

Как сообщил телеканал n-tv со ссылкой на европейские дипломатические источники, китайская сторона активно участвовала в переговорах 5 августа и положительно отнеслась к возможному проведению новых консультаций.

В пятницу Саудовское агентство печати сообщило, что участвующие в консультациях страны в основном будут представлены советниками по национальной безопасности. Согласно заявлению, распространенному государственным агентством, правительство Саудовской Аравии надеется, что запланированные переговоры позволят найти способы мирного урегулирования конфликта. Германию на встрече представляют советник канцлера по внешней политике Йенс Плётнер и политический директор в МИД ФРГ Тьёрвен Бельман. 

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