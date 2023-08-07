Минобороны РФ: ВСУ с начала наступления потеряли 25 танков Leopard, 7 танков AMX и 21 БМП Bradley

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы Украины с начала наступления потеряли 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 БМП Bradley, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше четырех тысяч девятисот единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.