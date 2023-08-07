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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: ВСУ с начала наступления потеряли 25 танков Leopard, 7 танков AMX и 21 БМП Bradley

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Подбитый танк Leopard
Подбитый танк Leopard.
Источник изображения: Фото: соцсети

Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы Украины с начала наступления потеряли 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 БМП Bradley, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше четырех тысяч девятисот единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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