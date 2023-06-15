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Известия.ru

Путин заявил, что немецкие Leopard и американские Bradley «прекрасно горят»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley прекрасно горят, как и предполагалось. Об этом заявил во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами, комментируя уничтожение российскими силами западной техники в зоне спецоперации.


«25–30% от поставленной техники уничтожено», — отметил Путин.

Говоря о западных боевых машинах президент добавил, что внутри них срабатывают боекомплекты (туда входят снаряды), при подрыве всё разлетается «в разные стороны».

Ранее в этот день министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем контрнаступлении.

На фоне этого замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможет заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Украина
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Конашенков Игорь
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