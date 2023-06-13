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Известия.ru

Замглавы МИД Украины попросил Берлин утроить поставки танков Leopard 2 Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel

Мельник: Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники

Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники, заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник 12 июня в интервью Tagesspiegel.

«Каждый [танк] Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота», — отметил чиновник, указав на утрату украинскими войсками части уже полученных вооружений.

По мнению Мельника, Германия может втрое увеличить поставки танков без ущерба для обороноспособности страны. Всего в арсенале страны около 300 таких боевых машин, первые 18 из них прибыли на Украину в марте.

Кроме того, замглавы МИД Украины попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.


10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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