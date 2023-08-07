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Военное обозрение

Главе Минобороны РФ продемонстрировали трофейную шведскую БМП CV90 и рассказали о её «особенностях»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. В ходе проверки министр обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также других офицеров штаба.

Сергею Шойгу доложили о текущей обстановке в зоне проведения спецоперации, ходе выполнения подразделениями ВС РФ поставленных задач на тактическом уровне, а также действиях, предпринимаемых противником в рамках так называемого контрнаступления. Кроме того, как сообщается на сайте российского военного ведомства, министру обороны была представлена трофейная шведская БМП CV-90.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов Мордвичева, украинские военные бросили бронированную машину, которая вышла из строя после попадания по ней их РПГ-7, на поле боя. При этом командующий группировкой войск «Центр» отметил, что Швеция поставила Киеву данные БМП без инструментов и ремкомплекта, что не позволяет противнику оперативно устранять неполадки, возникшие непосредственно на месте.

Кроме того, со слов генерал-лейтенанта, БМП, которая поступила на вооружение шведской армии в 1993 году, имеет целый ряд серьезных недостатков.

Во-первых, со слов военного, у нее низкая живучесть из-за высокого силуэта. Во-вторых, БМП CV-90 не оснащена управляемым вооружением, а темп стрельбы из штатного (40-мм нарезная пушка «Бофорс» L70) является очень низким.

Как пояснил Мордвичев, стрельба производится тремя магазинами по 8 снарядов. Затем необходимо осуществлять перезарядку, которая может занимать в среднем около минуты.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе своего визита на передовой пункт управления группировки войск «Центр» Сергей Шойгу отметил продвижение российских войск на Красно-Лиманском направлении, поблагодарив бойцов и командный состав за тактические успехи. Кроме того, глава Минобороны в очередной раз подчеркнул важность нанесения упреждающих артиллерийских и авиаударов по противнику, что является залогом максимальной сохранности жизней наших военных.

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Страны
Россия
Украина
Швеция
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РПГ-7
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Шойгу Сергей
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