Новые "подарки" для ВСУ. С чем столкнутся российские военные

Западные страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Игорев. Страны Запада объявили об очередных поставках боевой техники Украине. Объемы по сравнению с началом 2023-го небольшие и номенклатура поскромнее, однако некоторые виды вооружений Киев получит впервые. Что именно и поможет ли это ВСУ на поле боя — в материале РИА Новости.

Все, что есть

Несколько дней назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст Украине всю свою артиллерию, так как армия ею не пользуется. Она призвала союзников последовать ее примеру и отправить Киеву боевую технику, которая им в настоящий момент не нужна. Это предложение выглядит щедрым. Однако лишь на первый взгляд.

Французская самоходная артиллерийская установка Caesar Источник изображения: © Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle

У 25-тысячных сухопутных войск Дании пушек не так уж и много. По данным бюллетеня The Military Balance — 19 САУ Caesar и 15 самоходных 120-миллиметровых минометов A3MS Cardom на базе БТР Pirahna V. Французские "Цезари" украинским артиллеристам хорошо знакомы. Эти гаубицы — достаточно грозное оружие, стреляющие 155-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на 40 километров. Колесная база позволяет самоходке быстро переместиться и не попасть под ответный удар.

Однако 19 гаубиц для тысячекилометрового фронта — капля в море. К тому же их боевая эффективность в условиях дефицита боеприпасов резко снижается. Сейчас ВСУ выпускают в сутки до трех тысяч снарядов основного артиллерийского калибра, в то время как российские войска — до десяти тысяч. Вряд ли поможет Киеву и 120-миллиметровый самоходный миномет Cardom с дальностью стрельбы восемь-девять километров. В условиях массированного применения FPV-дронов в прифронтовой полосе такая техника проживет очень недолго.

Немецкие гаубицы

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда евро. В него войдет в том числе то, что специально заказали промышленности: 120 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, два 35-миллиметровых зенитных артиллерийских комплекса Skynex, 100 ракет для ЗРК малой дальности IRIS-T SLS. Сроки поставок — 2024-2027-й. Большую часть выделенных средств потратят на 36 самоходных гаубиц в гусеничном и колесном вариантах Pzh 2000 и RCH 155 соответственно.

Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado

Pzh 2000 уже прошла боевое крещение. Немцы с лета 2022-го передали ВСУ 28 "панцергаубиц". Оружие мощное и точное, однако не очень надежное. Большую часть САУ неоднократно увозили в ремонт. И не только после попадания российских дронов или снарядов. Ствол Pzh 2000 рассчитан на 4500 выстрелов. А на рембазы доставляли стволы после 20 тысяч. Кроме того, неоднократно возникали проблемы с ходовой частью и механизмом заряжания. Немецкая самоходка оказалась просто не готовой к боевым действиям высокой интенсивности.

А вот колесную RCH 155 в Донбассе еще не обкатывали. Эта машина совсем новая, пошла в серию в 2022-м. Киев в прошлом году изъявил желание стать первым зарубежным покупателем и приобрести 18 единиц. Именно столько немцы и пообещали, как только гаубицы сойдут с конвейера.

Дистанционно управляемый модуль с 155-миллиметровым орудием L52 смонтирован на колесном шасси БТР Boxer. Экипаж самоходки — всего два человека, водитель и командир. Он управляет артиллерийским модулем из боевого отделения БТР, все операции по заряжанию орудия — автоматические.

RCH-155 может вести огонь всей номенклатурой натовских 155-миллиметровых снарядов, причем осколочно-фугасным, как и французский "Цезарь", бьет на 40 километров. Скорострельность — девять выстрелов в минуту. Скорость на шоссе — до 100 километров в час. По ТТХ самоходка выглядит достаточно грозно. Но вот ее надежность вызывает вопросы. Орудие у RCH-155 такое же, как и у Pzh 2000, с тем же ресурсом в 4500 выстрелов. И изнашиваться будет так же быстро. Неясно, как поведет себя в боевых условиях дистанционно управляемый артиллерийский боевой модуль, который испытывали только на полигоне.

Немецкое качество — это уже давно не про военную технику Германии. Чего стоит только суперсовременная и регулярно ломающаяся БМП Puma стоимостью 17 миллионов евро и весом в 43 тонны. Впрочем, изучить трофейные плоды сумрачного тевтонского гения российской оборонке было бы очень интересно.

Дроны и катера

Канада передает Киеву более 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 общей стоимостью около 70 миллионов долларов. Эти дроны производятся с 2013-го и прошли не одну модернизацию. Одна из них — FLIR StormCaster-L — оснащена камерой повышенной чувствительности, которая по характеристикам близка к цифровым приборам ночного видения — дает оператору четкую картинку в сумерках и ночью.

SkyRanger выполняет главным образом разведывательные функции, способен решать задачи и в сфере радиоэлектронной разведки. В частности, с его помощью можно отслеживать сигналы мобильных телефонов. Еще одна важная особенность — опция управления через спутник. Так, в 2020-м австралийские военные продемонстрировали, что беспилотник, ведомый с борта самолета С-130J, принимает потоковое видео в реальном времени, даже не находясь в прямой видимости.

Дрон готов играть и ударную роль. Пресс-релиз канадского правительства утверждает, что он поднимает в воздух до 3,5 килограмма груза. Вполне достаточно для кумулятивной гранаты. Это в связке с мощной камерой ночного видения превращает SkyRanger в высокоэффективное средство борьбы с бронетехникой в темное время суток.

Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из РПГ-7, в зоне СВО. Стоп-кадр видео Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Также пакет помощи на 683 миллиона долларов согласовала Швеция. Там БМП CV 90, ПЗРК RBS-70, противотанковые ракетные комплексы TOW, ручные гранаты, гранатометы Carl Gustaf, медицинское оборудование, десять скоростных катеров CB-90, 20 лодок, подводное вооружение. Последние три позиции, вероятно, предназначены для диверсий на крымском направлении.