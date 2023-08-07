Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП CV-90

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Командующий группировкой российских Вооружённых Сил "Центр" Андрей Мордвичев показал главе Минобороны Сергею Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, сообщили в ведомстве.

"Командующий группировкой представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90", — рассказали в министерстве.

Эту машину бросили отступающие украинские военнослужащие, после того как в БМП произошло попадание из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

"В ходе осмотра трофейной техники генерал-лейтенант Андрей Мордвичев обратил внимание министра обороны Российской Федерации на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий", — добавили в Минобороны.

Другой недостаток шведской бронемашины, поступившей на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, заключается в низком темпе стрельбы, — она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты. Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин нет комплекса управляемого вооружения, а из-за высокого силуэта они обладают низкой живучестью.