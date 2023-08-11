Шведская бронемашина досталась России

БМП CV-90 пополнит коллекцию трофеев спецоперации

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2023» открывается 14 августа. По примеру прошлого года на его площадке будет развернута выставка трофеев специальной военной операции (СВО) на Украине. Пока не ясно (но весьма вероятно), окажется ли среди новых экспонатов боевая машина пехоты CV-90 (Combat Vehicle 90) спроектированная и построенная в Швеции.

Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) от 4 августа, во время недавней поездки в зону СВО руководитель ведомства Сергей Шойгу осмотрел экземпляр CV-90, брошенный экипажем на линии боевого соприкосновения (ЛБС). «[БМП] вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7», – говорится в документе МО РФ. По данным производителя, CV-90 со всех ракурсов защищена многослойной броней, выдерживающей попадания 30-мм снарядов и кумулятивных боеприпасов. Иностранные эксперты высокого мнения о степени защищенности БМП данного типа, однако на этот раз шведская сталь подвела.

Пояснения по трофею дал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Он занимает пост командующего Центральным военным округом (ЦВО) с февраля, заменив на этой должности генерал-полковника Александра Лапина.

По словам Мордвичева, захваченная в конце июля бронемашина выпущена в 2018 году. Она входит в партию из 50 штук, отправленную Швецией в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала выпуска в 1993 году было изготовлено более 1200 CV-90 и различных машин на ее базе, в основном для Вооруженных сил Швеции, а также не экспорт.

Отмечая недостатки CV-90, генерал Мордвичев указал на высокую уязвимость на поле боя из-за высокого силуэта, отсутствие комплекса управляемого ракетного оружия и низкий темп стрельбы из автоматического орудия фирмы «Бофорс» калибра 40 мм. После выпуска трех магазинов по восемь снарядов экипаж тратит целую минуту на перезарядку пушки в ручную. Возможно, вынужденная задержка с ведением огня послужила причиной «пленения» шведской бронемашины.

Действуя вместе с другой подобной БМП, «та самая» CV-90 выдвинулась в направлении опорного пункта российских войск. Выстрелив весь загодя загруженный боекомплект 40-мм снарядов, экипаж занялся перезарядкой пушки, предоставив российскому гранатометчику возможность произвести прицельный выстрел. Точное попадание в башню стало причиной гибели командира БМП, после чего оставшиеся в живых члены экипажа предпочли спастись бегством. Попыток отбуксировать поврежденную машину военнослужащими ВСУ не предпринималось.

Как пояснил Мордвичев, украинские специалисты не в состоянии выполнить ремонт сложной западной техники, к числу которой принадлежит и CV-90, ввиду отсутствия комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Подробности захвата шведской бронемашины приводились на ленте новостей РИА Новости. В одном из сообщений агентства со ссылкой на непосредственных участников событий говорилось, что две бронемашины ВСУ «выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь». Вскоре одну из них подбил гранатометчик. «Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал», – рассказывал участвовавший в бою военнослужащий.

Шведская армия располагает 500 единиц CV-90 всех вариантов исполнения. Подобная техника также стоит на вооружении армий Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Финляндии, Дании и Эстонии. Первые сообщения о решении Стокгольма передать Киеву несколько десятков CV90 поступили полгода назад. О захвате первой шведской машины такого типа российскими войсками в зоне СВО стало известно 30 июля.

Скорее всего трофей ранее принадлежал 21-й механизированной бригады ВСУ. Как пишет издание Forbes, она представляет «уникальную воинскую часть» – единственную в ВСУ вооруженную в основном шведской техникой.

Вместе со всеми переданными ВСУ CV90 туда также поступили 10 танков Strv 122, восемь гаубиц Archer и одна-две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bgbv 90. После комплектования и перевооружения весной бригаду ввели в сражение за Кременную к северу от Донецка.

Из короткого видеоролика об осмотре трофейной бронемашины руководителем военного ведомства можно предположить, что повреждена только ее башня возле оптоэлектронного прицела командира. Детонации боекомплекта не произошло: есть кадры, где Шойгу берет в руки снаряд калибра 40 мм, комплектующие медицинского и продовольственного набора экипажа. Скорее всего ходовая часть в порядке, а значит, машина может двигаться своим ходом.

Пока не ясно, опробовали ли российские специалисты шведскую машину на ходу. Из предыдущего опыта СВО и контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике известно, что ряд захваченных там образцов иностранной военной техники проходил оценочные испытания в полигонных условиях. Такое обращение с трофеями помогает военным и специалистам отечественного оборонно-промышленного комплекса узнавать секреты западных производителей, выделять сильные и слабые места их изделий, находить в них уязвимые места. А также внедрять передовые инженерные решения, подсмотренные у иностранцев, в отечественную технику.

Довелось ли министру обороны прокатиться на шведской БМП? На данный момент подтверждений этому в открытых источниках не приводится. Известно, что во время прохождения срочной службы Сергей Кужугетович овладел навыками вождения бронетехники, а в августе 2021 года лично прошел всю трассу танкового биатлона на подмосковном полигоне Алабино на новейшем отечественном танке Т-80БВМ.

Одновременно с ним ту же дистанцию протяженностью 4 км преодолел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов с единственной разницей: он выступал на Т-72Б3М. Оба российских военачальника тогда высоко оценили готовность инфраструктуры полигона к проведению Международных армейских игр.

В прошлом году посетителям выставки трофеев в Кубинке предстали десятки бронемашин, брошенных ВСУ, добрая половина которых имела исправную ходовую часть. С тех пор к числу трофеев добавился ряд интересных образцов, таких как Mastiff, MaXX Pro, Striker, VAB, Sisu XA-180, M-113 и YPR-765 производства стран НАТО в хорошем техническом состоянии.

Также сообщалось о захвате на ЛБС с последующей буксировкой в тыл российских войск французского колесного танка AMX-10RC и другой иностранной бронетехники. Однако они вряд ли станут участниками динамического показа в рамках МВТФ «Армия-2023» на специализированных площадках в Кубинке и Алабино.

Вручая награды отличившимся бойцам группировки «Центр», Шойгу поинтересовался, встречали ли они в бою германские танки Leopard. «Нет еще, не везет нам, товарищ министр обороны», – шутя ответил Мордвичев. «Ничего, еще повезет, – отреагировал Шойгу. – Правда, их там ребята крепко бьют, может, до вас и не доедут еще».