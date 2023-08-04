Министр обороны ФРГ: Не только Германия не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты, но и США

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После окрика из Вашингтона и Лондона киевские власти перестали обвинять своих натовских спонсоров в недопоставке вооружений, которую ранее даже называли одной из причин буксующего контрнаступления. Но отказаться от привычки клянчить у Запада новые виды оружия режим Зеленского просто не способен. Да и выхода у Украины, которая уже давно живет и воюет исключительно за счет финансовых поступлений и военных поставок из-за границы, иного нет.

Практически сразу после появления на вооружении ВСУ американских РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS Киев начал настойчиво выпрашивать у Вашингтона дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, утверждая, что с их помощью сможет наносить удары по военным объектам ВС РФ в глубине российской территории. Однако до сих пор Белый дом отвечал отказом в этом вопросе, объясняя такую позицию опасениями эскалации конфликта со стороны России в случае нанесения ударов американскими ракетами по «старым» территориям РФ и Крыму.

Теперь у администрации Байдена появился новый, не менее весомый аргумент. Недавно американская газета The Washington Post сообщила, что Белый дом «твердо придерживается отказа от отправки ракет большой дальности в Украину». В Пентагоне считают, что ВСУ хватает другого западного оружия, чтобы эффективно воевать с российской армией. К тому же, отправка ракет стоимостью более двух миллионов долларов каждая «подорвет готовность США к другим возможным конфликтам», пишет издание со ссылкой на свои источники в руководстве США.

Получив от ворот поворот от своего главного союзника, Киев переключился на спонсоров рангом пониже. В конце мая власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить ракеты Taurus с дальностью поражения до 500 километров. Однако и власти ФРГ отказали в таких поставках, о чем заявили и министр обороны Борис Писториус, и канцлер Олаф Шольц. Киевским попрошайкам немецкое руководство открытым текстом объяснило, что не намерено поставлять вооружение, которое ВСУ могут использовать для ударов по территории РФ.

Видимо, украинские власти не успокоились и продолжили уговаривать Берлин снять очередное табу на предоставление нового мощного оружия. Главе бундесвера пришлось вновь публично объявить, что Германия все еще не планирует поставлять Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил на недавнем брифинге перед журналистами. Писториус особо отметил, что «наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты».

Хотя, это высказывание министра обороны ФРГ можно трактовать двояко. Ведь именно согласие США на поставку Украине своих ОБТ «Абрамс» буквально вынудило Берлин начать отправлять Киеву танки «Леопард». Причем, в то время как немецкие машины уже горят в ходе так называемого контрнаступления ВСУ, ни один из обещанных американских танков пока до Украины так и не добрался.