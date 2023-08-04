Войти
Военное обозрение

Западное СМИ пишет, что переворот в Нигере может поставить мир в зависимость от России в сфере атомной энергетики

182
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Усиление влияния России в Нигере может привести к тому, что весь мир окажется в зависимости от Москвы и ее партнеров в сфере атомной энергетики. Такое предположение высказывает информационное агентство Bloomberg, анализируя возможные последствия военного переворота в Нигере для современного мира.

В число ведущих производителей урана сейчас входят Казахстан и Узбекистан – страны, тесно связанные с Россией. Вместе они добывают около 50% урана. Если прибавить к ним саму Россию и Нигер, то речь будет идти о более чем 60% урана. Россия контролирует и половину мировых мощностей по обогащению урана.

Соответственно, если новые нигерские власти будут ориентироваться на дальнейшее развитие связей с Россией или с ее союзниками в Западной и Северной Африке, то это может поставить страны Запада в очень непростую ситуацию.

Напомним, что сейчас Нигер поставляет около 40% урана, используемого в военной и гражданской промышленности Франции, и 25% урана, импортируемого в Евросоюз в целом. Уран был обнаружен здесь еще в 1950-е годы, и сейчас страна является седьмым производителем урана в мире.

Военный переворот произошел в Нигере в ночь на 27 июля 2023 года. Офицеры и солдаты президентской гвардии свергли профранцузского президента Мохаммеда Базума. К власти в стране пришел «Национальный совет по защите Отечества» во главе с бригадным генералом Абдурахманом Тчиани, занимавшим прежде должность командующего войсками президентской гвардии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Нигер
Россия
Узбекистан
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
01.12.2022
Кому выгодны прокси-войны: кто и зачем затягивает вооруженный конфликт на Украине
16.11.2022
Российское ядерное топливо раскололо Европу
06.05.2022
После нефти запретят и российский уран. Вот кому будет больнее всего
27.03.2015
Рынок вооружений Туркменистана: реалии и перспективы
27.08.2014
В зоне особого влияния
19.09.2011
ИНСОР тестирует ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 03:26
  • 2602
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.08 02:59
  • 27
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 04.08 01:07
  • 53945
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 15:01
  • 9
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 03.08 14:27
  • 0
Социальная политика и достойный уровень жизни, а не война – приоритет суверенного белорусского государства
  • 03.08 13:29
  • 6
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 10:08
  • 0
Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой