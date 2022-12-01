Кому выгодны прокси-войны: кто и зачем затягивает вооруженный конфликт на Украине

Андрей Шитов — о том, почему в Европе действия США вызывают панику

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", — сказал президент России Владимир Путин после сентябрьских взрывов на газопроводах "Северный поток". "Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям" для разрушения европейской энергетической инфраструктуры, пояснил российский лидер.

Процитированное им по-русски латинское выражение — is fecit, cui prodest ("сделал тот, кому выгодно") — известно с античных, дохристианских времен. Еще в Древнем Риме юристы руководствовались этим принципом при расследовании преступлений. И в наши дни он помогает прослеживать логику событий в тотальной гибридной войне, развязанной против России теми же англосаксами, т.е. США, Великобританией и их ближайшими "друзьями и союзниками". Ради удобства их всех скопом нередко именуют просто коллективным Западом, но на самом деле тот же принцип — cui prodest, или, как его еще иногда формулируют, cui bono, — напоминает и о том, что, по российской пословице, дружба дружбой, а табачок врозь.

"Наживаются на войне"

Буквально на днях европейское издание американской газеты Politico напечатало статью о том, что и в Старом Свете все отчетливее начинают это понимать. "Европа обвиняет США в том, что те наживаются на войне", — гласит заголовок публикации.

В принципе, конечно, от утверждения о наживе полшага и до понимания того, по чьей вине вооруженное противоборство на Украине затягивается. По словам газеты, "высшие европейские чиновники взбешены (furious) администрацией Джо Байдена и обвиняют теперь американцев в том, что те обогащаются на войне, тогда как страны ЕС страдают". "По факту, если смотреть на дело трезво, страна, извлекающая из этой войны наибольшую выгоду, — это США, поскольку они теперь продают больше газа по более высоким ценам, а к тому же продают еще и больше оружия", — сказал Politico один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Он же, кстати, рассказал, что на недавнем саммите "Большой двадцатки" мировых держав на Бали лидеры ЕС пытались пенять на чрезмерную дороговизну заокеанского газа лично Байдену, но не преуспели, поскольку тот, "казалось, был по этому вопросу просто не в курсе дела". Действительно ли он даже не отдает себе отчет в существовании проблемы, осталось неясным, но европейцев такой подход, разумеется, не порадовал. Президент Франции Эмманюэль Макрон публично указывал, что не считает цены на американский газ "дружественными"; министр экономики Германии Роберт Хабек призывал Вашингтон к большей "солидарности" с союзниками для сокращения их издержек; еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон напомнил, что "при пересечении Атлантики газ из США дорожает вчетверо", и добавил: "Конечно, американцы — наши союзники… но, когда что-то идет не так, между союзниками полагается это признавать".

Вот, между прочим, и посмотрим, добьется ли Макрон такого признания в Вашингтоне, куда он только что прибыл с государственным, т.е. особенно почетным, визитом.

"Режим полной паники"

Почему европейцы переполошились, понятно. Согласно публикации, "более дешевые энергоресурсы — это еще и колоссальное конкурентное преимущество для американских компаний. Бизнес планирует новые инвестиции в США или даже переносит уже существующие проекты из Европы на американские предприятия". В подтверждение приводится соответствующее объявление химического транснационального концерна Solvay — "очередной из целой серии подобных анонсов со стороны ключевых промышленных гигантов ЕС". Между прочим, весной этот самый Solvay, чья головная штаб-квартира находится в Бельгии, объявлял на фоне украинского кризиса о приостановке деятельности и инвестиций в России; теперь получается, что он вообще переориентируется на США.

И дело не только в американском газе — для своих потребителей сравнительно дешевом, а для чужих очень дорогом. По словам Politico, "Брюссель перешел в режим полной паники" после того, как в Вашингтоне был обнародован новый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), включающий пакет протекционистских субсидий и налоговых льгот для "зеленых" предприятий и отраслей в США на общую сумму аж $369 млрд!

В США этот закон, подписанный Байденом в августе нынешнего года в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, считается важнейшим политическим успехом Белого дома и лично его хозяина в сфере борьбы с изменениями климата. Но ссылка на паническую реакцию на него в Европе — не преувеличение; там из-за него под сомнение ставятся даже самые основы трансатлантических отношений. "Этот закон все меняет, — сказал один из дипломатов в ЕС. — Вашингтон нам все еще союзник или уже нет?"

Публично официальные лица высказываются более осторожно, но не менее встревоженно. "Закон [США] о снижении инфляции вызывает большую обеспокоенность, — сказала глава Министерства внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер. — [Его] потенциальное воздействие на европейскую экономику очень велико". "США следуют своей домашней повестке дня, — констатировал евродепутат Тонино Пицула, названный "ведущим представителем Европарламента по трансатлантическим отношениям", — которая, к сожалению, является протекционистской и дискриминационной по отношению к союзникам США".

Как сказали бы в Москве, что, уяснили, наконец? Ну, лучше поздно, чем никогда. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя ситуацию непосредственно для Politico, призвал Вашингтон ответить на опасения европейцев. "Американцы — наши друзья. Они принимают решения, которые воздействуют на нас в экономической сфере", — указал он. Мне это напомнило еще одну крылатую фразу, дошедшую до нас из античности: "Платон мне друг, но истина дороже".

Это я, конечно, не к тому, чтобы сравнивать Борреля с Сократом, а к тому, что европейцев по-настоящему припекло. Высокопоставленный функционер Евросоюза, упоминавшийся вначале, сказал по этому поводу: "Мы на историческом перепутье. Америке надо понять, что общественное мнение во многих странах ЕС сдвигается".

Обоснованные опасения?

Пора, впрочем, перейти к наиболее важной для нас украинской теме. По свидетельству Politico, помимо всего прочего, в ЕС "за кулисами растет также раздражение по поводу притока денег в американский оборонный сектор".

США, как напоминает издание, со времени начала боевых действий поставили на Украину оружие и военное снаряжение на общую сумму свыше $15,2 млрд; по этому показателю никто с ними и рядом не стоит. Для ЕС, по словам Борреля, оценка стоимости таких же поставок — около €8 млрд.

В какую топку бросается все это оружие, нам с вами показывают на телеэкранах. А американская газета со ссылкой на "высокопоставленного чиновника в одной из европейских столиц" указывает, что "восстановление запасов некоторых сложных вооружений может растянуться на годы из-за проблем с цепочками поставок и с производством микросхем". Согласно публикации, "это усиливает опасения, что оборонная промышленность США сможет еще больше наживаться" на этом конфликте. Оцените, кстати, словцо — "опасения" (fears)! У меня вот они тоже имеются...

Цена нравоучений

Правда, один из европейских дипломатов пытался через Politico донести до Вашингтона мысль о том, что с учетом заработков США на оружии цену на газ для союзников они могли бы и скостить. "Нехорошо, когда складывается впечатление, что ваш ближайший союзник колоссально наживается на ваших неприятностях", — предупредил он.

Но в России цену таким нравоучениям знают из басни про кота Ваську, который "слушает да ест". И Пентагон, по свидетельству американской газеты, "уже разрабатывает дорожную карту для ускорения продаж оружия" — в ответ, дескать, на "усиление спроса". Да и по газу в Совете национальной безопасности США при Белом доме журналистам тоже сказали: мол, цены устанавливает рынок, а вашингтонская администрация тут ни при чем.

Мораль той же басни, как все мы помним, сводится к тому, что безобразия не прекратятся, пока кто-то не возьмется наконец "власть употребить", т.е. положить им конец силой. Что Россия, собственно говоря, и пытается сделать. Причем вынужденно, а не ради какой-то выгоды: сомневающихся отсылаю к недавней встрече Путина с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. Да, собственно, и СМИ США, по сути, подтверждают то же самое. В последнее время они с видимым удовольствием галдят о том, что никаких выгод для себя из событий на Украине Россия не извлекает. Ну и что из этого следует, если исходить из того же древнего и нерушимого принципа cui bono?

"Долгосрочная стратегия"

А вот англосаксы, в общем-то, и сами не скрывают, что считают крайне выгодным для себя воевать с Россией — не только за чужой карман, как рассказано выше, но и прежде всего чужими руками, "до последнего украинца". Об этом уже писано-переписано, но тема продолжает вызывать интерес.

На днях один из британских исследователей, как пишет Johnson`s Russia List, в очередной раз задался вопросом, "идет ли на Украине прокси-война" между НАТО и Россией, поскольку, по его словам, Байден в свое время это отрицал, а официальный Киев и вовсе относит данный тезис к числу "нарративов, созвучных российской пропаганде". Proxy — это многозначное слово, исходно означавшее посредника или доверенное лицо. Proxy war — как раз и есть война чужими руками; классическим примером из недавнего прошлого считается организация западными спецслужбами вооруженного сопротивления советским войскам в Афганистане в 1979–1989 годах.

Теперь тот же термин используется и для описания событий на Украине — причем, как подчеркивает британец, "отнюдь не только критиками политики США". В подтверждение приводятся высказывания бывшего советника Госдепартамента США и видного политолога Элиота Коэна; отставного четырехзвездного генерала Филипа Бридлава, командовавшего в прошлом объединенными вооруженными силами НАТО в Европе; бывшего министра обороны и экс-директора ЦРУ США Леона Панетты. Последний, например, сказал по поводу украинских событий: "Здесь мы вовлечены в конфликт. Это прокси-война с Россией, признаем ли мы это или нет".

В принципе, конечно, доискиваться подтверждений вмешательства США в события на Украине и нет особой нужды. Достаточно вспомнить вполне официальное заявление действующего руководителя Пентагона Ллойда Остина о целях Вашингтона в противостоянии с Москвой. Начал он с банального тезиса о поддержке украинского "суверенитета", но затем добавил: "Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не могла делать такого рода вещи, как при вторжении на Украину". По свидетельству The New York Times, Байден "пожурил" тогда своего министра за излишнюю откровенность, но слов его никто не опроверг, и закулисно "официальные лица признали, что долгосрочная стратегия действительно такова и есть".

"Там у них и здесь у нас"

К тому же фраза Остина прозвучала в определенном контексте. Еще в 2019 году, как напоминает автор подборки, RAND Сorporation — стратегический исследовательский центр, почти целиком финансируемый правительством США и работающий в основном по заказам Пентагона, — опубликовал доклад о том, как добиться "перенапряжения и разбалансировки" России; в качестве одной из ключевых стратегий, нацеленной в точку "наибольшей внешней уязвимости" для России, было выделено как раз "оказание летальной помощи Украине". А в 2020 году на сенатском суде над президентом-республиканцем Дональдом Трампом при попытке его импичмента влиятельный конгрессмен-демократ Адам Шифф констатировал: "Соединенные Штаты помогают Украине и ее народу, чтобы нам можно было сражаться с Россией там у них и не приходилось сражаться с Россией здесь у нас".

И это отнюдь не единичное и даже не однопартийное мнение на Капитолийском холме. Еще один конгрессмен-демократ Сет Моултон в интервью консервативному телеканалу Fox News констатировал: "В конечном счете мы должны сознавать, что находимся в состоянии войны. И не просто войны в поддержку украинцев. Мы фундаментально — пусть отчасти и чужими руками (through a proxy) — в состоянии войны с Россией. И важно, чтобы мы победили".

Республиканец Дэн Креншо — одноглазый ветеран спецназа ВМС США, представляющий в нижней палате Конгресса один из округов штата Техас, — написал в Twitter: мол, помощь Киеву оправданна, поскольку "инвестировать в разрушение военной мощи противника, не теряя ни одного американского солдата, — по-моему, хорошая идея". Это был ответ его однопартийцам-трампистам, ратующим за соблюдение принципа "Америка — прежде всего" (America First).

Наконец, видный сенатор-республиканец Линдси Грэм говорил на ту же тему: "Пока мы помогаем Украине необходимым оружием и оказываем экономическую поддержку, они будут сражаться до последнего человека". Автор публикации справедливо указывает, что это, по сути, ничем не отличается от вызывающего у многих возражения тезиса о том, что США намерены воевать "до последнего украинца".

Остается добавить, что все упомянутые законодатели продолжат работу и в Конгрессе США нового созыва. Хотя какие настроения воцарятся там в нижней палате, где новая республиканская фракция большинства будет в основном состоять из трампистов, покажет время.

Стандартный инструмент

В любом случае следует еще упомянуть, что сама по себе практика прокси-войн входит в стандартный набор инструментов внешнеполитического влияния США. Об этом напомнил в начале ноября новый доклад Бреннановского центра за справедливость при Нью-Йоркском университете "Тайная война: как США используют партнерства и прокси-силы для ведения войны так, чтобы та не попадала на экран радара".

"Афганистан, Ирак, возможно, Ливия. Если спросить среднего американца, где США воевали в последние два десятилетия, в ответ, скорее всего, получишь этот короткий список, — указывается во вступлении к докладу. — Но перечень этот неправилен: в нем не хватает еще по меньшей мере 17 стран, где США участвовали в вооруженных конфликтах с использованием наземных сил, прокси-сил или воздушных ударов".

По профилю Бреннановский центр — юридический. Упор в 39-страничном докладе делается на правовых механизмах, которые позволяют силовикам в США вести всю эту подрывную работу так, чтобы не привлекать к ней внимания даже собственных законодателей, не говоря уже об общественности. В кодексе законов США это прежде всего так называемый раздел 333 (10 U.S.C. §333), служащий правовой основой для программ военного сотрудничества по принципу "обучи и оснасти". По состоянию на середину 2018 года такие программы у США имелись более чем с полусотней стран мира, включая Украину, а также Грузию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Для Киева были также утверждены и другие целевые проекты, включая инициативу по поддержке Украины в области безопасности, одобренную Конгрессом в 2015 году.

Сразу поясню, что при этом никакого особого упора на Украину и другие постсоветские государства в докладе нет; примеры тайных операций военных и спецслужб США взяты в основном из опыта африканских стран, включая Сомали, Камерун и Нигер. Полного перечня 17 государств, упомянутых во вступлении, я вообще не нашел.

Игра с огнем

Но это только лишний раз подчеркивает, что документ не подогнан под злобу дня и вообще не политизирован для международной аудитории. Пафос и главный вывод его в том, что властям США в собственных национальных интересах следует устранить пробелы и лазейки в законодательстве, чреватые серьезными неприятностями, включая провоцирование вооруженных конфликтов и гибель американских военнослужащих за рубежом.

Особенно опасен, согласно исследованию, так называемый раздел 1202 закона об ассигнованиях на национальную оборону США, который изначально был принят в 2018 году, но с тех пор сохранялся и расширялся и теперь должен оставаться в силе до 2025 года. Суть его в том, что министру обороны США разрешается расходовать до $15 млн в год на поддержку "иностранных сил, нерегулярных сил, групп или лиц", привлекаемых спецназом США к проведению "нерегулярных боевых операций" (irregular warfare operations).

Автор доклада поясняет, что направлены эти самые операции могут быть не против каких-нибудь террористических группировок, как в схожем разделе закона, с которого была скопирована данная норма, а против целых государств — причем "как против стран-изгоев, наподобие Ирана или КНДР, так и против таких почти равных по силе [держав] (near-peers), как Россия и Китай". Иными словами, этот “раздел 1202” в принципе “может быть использован для вовлечения в конфликт малой интенсивности с могущественными, даже ядерными, государствами”, подчеркивается в документе.

Надеюсь, доклад заставит творцов вашингтонской политики лишний раз задуматься о том, с каким огнем они играют, пытаясь загребать военный жар — пусть даже и чужими руками.