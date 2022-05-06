После нефти запретят и российский уран. Вот кому будет больнее всего

После нефти очередь дойдет до российского урана. Эмбарго ударит по Франции и Соединенным Штатам

Страны ЕС стремятся снизить зависимость от российской нефти, газа и угля. Уран до сих пор обходили вниманием, пишет iDNES. У России его в большом количестве покупают Европа и США. Поэтому эмбарго на этот ресурс больно ударит по ним.

iDNES

Яна Шафаржикова (Jana Šafaříková)

Государства ЕС и НАТО стараются снизить свою зависимость от российской нефти, угля и природного газа, но один ресурс пока обходят вниманием. Речь об уране. У России его в большом количестве покупают страны ЕС, а также США.

Крупнейшие поставки урана в Европейский Союз идут не только из России, но и из африканского Нигера. Доля каждого составляет 20%. Еще 20% ЕС получает из постсоветского Казахстана.

За Атлантикой ситуация аналогичная. Доля российского урана в импорте США тоже достигает 20%, а остальной поставляется из Казахстана и Узбекистана.

Зависимость сильна еще и потому, что российским государственным компаниям принадлежат акции урановых шахт, в том числе, в США, Канаде и Казахстане. По оценкам, до трети общемировой торговли обогащенным ураном добываются на шахтах и продаются фирмами, связанными с Россией.

В связи с введением все новых и новых антироссийских санкций вопрос об уране должен был встать рано или поздно. Россия начала военную спецоперацию на Украине два месяца назад, 24 февраля, но отношение к урану в Европе начало меняться только в последние дни. Эмбарго на обогащенный уран, импортируемый из России, требуют, прежде всего, Польша и страны Прибалтики. С недавнего времени эту идею активно поддерживает и сильнейшая европейская экономика ― Германия.

"Берлин через своего представителя при Европейском Союзе сообщил о позиции немецкого правительства: помимо санкций против российской нефти, оно поддерживает запрет на импорт российского урана", ― сообщают источники в немецкой дипломатии.

Большие ядерные планы Франции

Это решение не так уж больно ударит по Германии. Три оставшихся действующих ядерных реактора в Германии работают преимущественно на топливе из России и Казахстана. Но, по планам перехода к возобновляемым источникам, эти электростанции намечены к закрытию до конца текущего года. Таким образом, Германия не очень пострадает от перебоя в поставках урана, особенно если они начнутся ближе к концу года. Но с Францией дела обстоят иначе. Ее подход к атомным источникам энергии отличается от немецкого.

Недавно во второй раз избранный президент Эммануэль Макрон еще во время своего первого мандата заявил, что в отличии от Германии, которая считает АЭС неприемлемым источником энергии в ближайшие годы, Франция будет строить новые реакторы и поддерживать атомную энергетику. К 2050 году, по его словам, планируется построить еще 14 атомных реакторов.

Свои планы Макрон называет атомным ренессансом, который снизит углеродные выбросы от сжигания невозобновляемых источников. Кроме того, это поддержит научные исследования и инновации при масштабных финансировании и инвестировании в отрасль. Урановые санкции принесли бы Франции проблемы еще и потому, что французская полугосударственная энергетическая компания EDF на некоторых проектах тесно сотрудничает с российским Росатомом.

Собственные источники или США?

Больше всех российский уран импортируют восточные страны Европейского Союза. Например, Словакия уже задумывается о собственных источниках урана. В перспективе возможна его добыча на востоке страны, где находятся два крупных месторождения. На добычу должны согласиться жители этой местности, которые, однако, давно выступают против. Если же договор в итоге будет достигнут, добыча все равно начнется не ранее, чем через несколько лет.

Альтернативу для Словакии и других европейских государств может предложить американский Westinghouse. Но специалисты сомневаются, что он способен компенсировать такие большие объемы.

Ситуацию усложняет еще и тот факт, что месторождения в США часто находятся в охраняемых природных комплексах и на территориях, где проживают коренные индейские племена.