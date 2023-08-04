Экс-советник Кравчука и Кучмы считает, что Зеленскому целесообразно начать переговоры с РФ

По словам Олега Соскина, украинские войска не в состоянии добиться успеха в контрнаступлении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Украина должна приостановить боевые действия и подписать с Россией соответствующее соглашение. Такое мнение выразил политолог Олег Соскин, который в прошлом работал советником украинских президентов Леонида Кравчука (1991-1994) и Леонида Кучмы (1994-2005).

По словам эксперта, украинские войска не в состоянии добиться успеха в контрнаступлении. "Если [президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что все ресурсы [для ведения боевых действий] на пределе возможностей и они, по сути, исчерпаны, то что надо делать - надо прекращать огонь <...> и подписывать [с РФ] соглашение о временном прекращении огня", - сказал он в своем видеоблоге на YouTube.

В конце июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, а украинскими властями принят "декрет, запрещающий вести переговоры" с РФ. Путин подчеркнул, что для начала переговорного процесса необходимо согласие обеих сторон.