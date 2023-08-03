Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин анонсировала инвестиции Австралии в промышленную базу Соединенных Штатов, производящую подводные лодки

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Специальная военная операция России на Украине показала, что американский военно-промышленный комплекс был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Об этом заявила во вторник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

"Вы все знаете <...>, что вызовы для военно-промышленной базы [США] являлись подлинными на протяжении ряда лет. Комиссия, готовившая Стратегию национальной обороны в 2018 году, говорила об этом <...>. Мы все слышали об этом годами", - отметила сотрудница Пентагона. "<...> Тем не менее никаких особых действий, связанных с этим вопросом, мы не видели, пока война (СВО - прим. ТАСС) России на Украине не заставила всех нас по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув для нашей военно-промышленной базы, равно как и [базы] наших союзников и партнеров, а также обеспечить способность для всех нас [стран коллективного Запада] тесно работать вместе взаимодополняющим образом", - подчеркнула Карлин.

"Совершенно ясно, что эта военно-промышленная база не была способна функционировать на том уровне, который мы все хотим видеть", - сказала представитель Министерства обороны США. Поэтому, напомнила она, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета. "Нам нужно строго оценить, особенно в предстоящий год, каковы результаты финансирования промышленной базы, каково его воздействие", - убеждена Карлин. "В эту промышленную базу [правительством США] вкладывается много денег. Мы все хотим гарантировать, что есть надлежащие результаты", - пояснила помощник министра.

Кроме того, комментируя ход взаимодействия Вашингтона с Лондоном и Канберрой в рамках альянса AUKUS, она пообещала чрезвычайно значительные вложения в ВПК США со стороны Австралии. "Австралийцы осуществят историческую инвестицию в нашу промышленную базу, производящую подводные лодки", - заявила Карлин.

США сформировали альянс AUKUS с Австралией и Великобританией в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.