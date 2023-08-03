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Военкор рассказал о применяемом российскими военными оружии НАТО в зоне СВО

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Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin) на одной из улиц Северодонецка
Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin) на одной из улиц Северодонецка.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Захаров

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru рассказал, что находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейное оружие НАТО, которое им удалось захватить на поле боя.

По его словам, российские бойцы применяют американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, британские гранатометы NLAW, а также американский пулемет M2 Browning.

«Я знаю, например, про одно подразделение на запорожском фронте, у которых есть неплохой запас NLAW, и они их активно используют», — заявил он.

Коц отметил, что одна из бригад использует пулемет M2 Browning 50-го калибра, отмечая его надежность и мощность, но при этом жалуясь на малое количество имеющихся для него патронов.

Военкор добавил, что российским солдатам также удалось захватить несколько единиц бронетехники ВСУ, уточнив, что пока им вряд ли удалось получить танки Leopard или боевые машины пехоты (БМП) Bradley, поскольку брошенная врагом техника данного типа располагается в зоне активных боевых действий и риск ее вывоза оттуда очень велик.

Ранее экс-агент ЦРУ Дмиж Рикардс рассказал, что военная техника, переданная Киеву США, была уничтожена на поле боя и не способствовала достижению успеха в контрнаступлении ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
Проекты
NATO
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