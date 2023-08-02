Пентагон не прокомментировал сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер посоветовал обратиться за комментарием к предпринимателю

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Пентагон считает важным наличие у украинских военных доступа к спутниковой связи, но не комментирует сообщения об отказе Илона Маска предоставить Вооруженным силам Украины доступ к его сервису Starlink в районе Крыма. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Мне нечего сказать по данному конкретному вопросу. В целом мы и в прошлом говорили о важности спутниковой связи для украинцев. Мы продолжим говорить с украинцами об этом и продолжим обеспечивать их необходимой поддержкой. Но что касается Маска и Украины, то я бы рекомендовал обратиться непосредственно к нему", - подчеркнул представитель Пентагона, комментируя по просьбе журналиста публикацию в газете The New York Times.

В упомянутом материале со ссылкой на источники утверждалось, что Маск отказал украинским военным в их запросе на включение его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма. Издание напомнило, что в 2022 году предприниматель обнародовал свой мирный план, который якобы "смотрелся как отвечающий российским интересам". В качестве первого шага тогда он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Маск ранее отмечал, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну.