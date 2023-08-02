Войти
ТАСС

Пентагон не прокомментировал сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма

244
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер посоветовал обратиться за комментарием к предпринимателю

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Пентагон считает важным наличие у украинских военных доступа к спутниковой связи, но не комментирует сообщения об отказе Илона Маска предоставить Вооруженным силам Украины доступ к его сервису Starlink в районе Крыма. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Мне нечего сказать по данному конкретному вопросу. В целом мы и в прошлом говорили о важности спутниковой связи для украинцев. Мы продолжим говорить с украинцами об этом и продолжим обеспечивать их необходимой поддержкой. Но что касается Маска и Украины, то я бы рекомендовал обратиться непосредственно к нему", - подчеркнул представитель Пентагона, комментируя по просьбе журналиста публикацию в газете The New York Times.

В упомянутом материале со ссылкой на источники утверждалось, что Маск отказал украинским военным в их запросе на включение его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма. Издание напомнило, что в 2022 году предприниматель обнародовал свой мирный план, который якобы "смотрелся как отвечающий российским интересам". В качестве первого шага тогда он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Маск ранее отмечал, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
17.10.2022
Пентагон считает, что для Starlink на Украине имеются альтернативы
10.10.2022
Мир от Маска: есть ли надежда? - Мнения ТАСС
10.10.2022
Newsweek призвал Белый дом сменить курс в ситуации вокруг Украины
06.10.2022
Маск предложил Украине мир. В Киеве его послали к черту
03.05.2021
Звездный забег Анкары
15.05.2017
Какой будет третья мировая
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 19:09
  • 53912
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.08 16:09
  • 2
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 10:50
  • 2
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 02.08 08:59
  • 3
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 06:10
  • 1
Денис Мантуров посетил ВАСО в ходе рабочей поездки по промышленным предприятиям Воронежской области
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия