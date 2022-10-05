Слуцкий прокомментировал высказывание Маска о военной операции России на Украине

Мнение предпринимателя демонстрирует настроения на Западе насчет конфликта, считает председатель комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал мнение американского предпринимателя Илона Маска показателем настроений на Западе насчет поиска путей урегулирования украинского конфликта.

"Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине. <...> Индикатор настроений на поиск путей завершения украинского конфликта показателен. Ни простые американцы, ни тем более европейцы, которые страдают больше всего из-за вассальной евроатлантической солидарности Брюсселя, не готовы сильно жертвовать ради прогнившего киевского режима", - написал во вторник политик в своем Telegram-канале.

Тем не менее, по словам Слуцкого, предложение Маска о проведении повторных референдумов на освобожденных территориях является излишним. Он отметил, что участники опроса Маска, проголосовав за то, что Крым и Донбасс должны сами решать свою судьбу, тем самым показали, что "им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США".

В своем варианте урегулирования ситуации вокруг Украины Маск предложил провести под наблюдением ООН новый референдум на недавно включенных в состав РФ территориях, признать Крым российским, сохранить нейтральный статус Украины. Позже бизнесмен также написал, что "не верит в победу Украины", если Россия проведет мобилизацию.