Киев может применять поставленное Евросоюзом вооружение только для обороны, заявляют в Брюсселе

Брюссель. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Украина может использовать переданное странами Евросоюза вооружение исключительно для защиты ее территории, заявила во вторник представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали.

"Передаваемое Украине вооружение странами-членами ЕС через Европейский фонд мира можно использовать только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала Массрали на брифинге.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, есть ли какие-либо правила применения переданного Киеву вооружения, "в частности, когда речь идет о территории за пределами Украины". Журналист при этом напомнила о сообщениях о недавних атаках украинских беспилотников в Москве.

При этом Массрали подчеркнула, что в ЕС "не осведомлены об обстоятельствах случившегося или других деталях".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза атак беспилотников по объектам в Москве очевидна, но меры принимаются. Так он прокомментировал сообщения о том, что беспилотник вновь ударил по IQ-кварталу в "Москва-Сити", где располагаются сразу несколько российских министерств.

30 июля Минобороны РФ сообщало, что пресечена атака трех украинских беспилотников на объекты в Москве. По словам военных, один украинский дрон был сбит средствами ПВО над Одинцовским районом Подмосковья, еще два подавлены силами радиоэлектронной борьбы и упали на территории Москва-Сити.

28 июля российские военные сообщили об уничтожении одного украинского беспилотника, который пытался атаковать объекты в Московской области. По данным Минобороны РФ, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны.

24 июля Минобороны РФ сообщало о перехвате двух украинских беспилотников, которыми пытались атаковать объекты в Москве. "Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - сообщили в тот день в Минобороны РФ.