МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на украинское военное ведомство.

В июле украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о начале строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

"На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня (31 июля) заключен между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina", – говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, сервисный центр будет создан в ближайшее время. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году.