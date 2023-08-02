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ЦАМТО

МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на украинское военное ведомство.

В июле украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о начале строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

"На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня (31 июля) заключен между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina", – говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, сервисный центр будет создан в ближайшее время. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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