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Администрация Байдена охотится за вредоносным компьютерным кодом, который, по ее мнению, Китай спрятал глубоко внутри сетей, контролирующих системы связи, электро- и водоснабжения, которые питают военные базы в Соединенных Штатах и во всем мире.

Обнаружение вредоносного ПО вызвало опасения относительно того, что китайские хакеры, вероятно, работающие на Народно-освободительную армию, внедрили код, предназначенный для срыва военных операций США в случае конфликта, в том числе, если Пекин в ближайшие годы выступит против Тайваня. Такие трактовки предлагает американская администрация.

Первые публичные намеки на кампанию по внедрению в сети вредоносного ПО начали появляться в конце мая, когда Microsoft заявила, что обнаружила загадочный компьютерный код в телекоммуникационных системах на Гуаме, острове в Тихом океане с обширной американской авиабазой. Также коды были обнаружены и на территории самих Соединенных Штатов. Но это оказалось лишь узкой частью проблемы, которую Microsoft могла видеть через свои сети.

Внутри администрации Белого дома ведутся споры о том, направлена ли цель операции в первую очередь на подрыв вооруженных сил или в более широком смысле на гражданскую жизнь в случае конфликта. Но официальные лица говорят, что первоначальные поиски кода были сосредоточены в первую очередь на районах с высокой концентрацией военных баз США.

Правительство США и руководство Microsoft приписали недавнюю атаку вредоносных программ спонсируемым китайским государством субъектам, но правительство не раскрыло, почему оно пришло к такому выводу. Видимо, сработала классическая для современного Запада формула: «Доказательства у нас есть, но мы вам их не покажем, так как они секретные».

Между различными подразделениями правительства США ведутся споры о намерениях вторжений, но не об их источнике.

Попытки публичного «разоблачения» операций с вредоносным ПО предпринимаются в особенно напряженный момент в отношениях между Вашингтоном и Пекином, когда происходят столкновения, в том числе так называемые угрозы Китая Тайваню, а также на фоне решения США запретить продажу высокотехнологичных полупроводников и оборудования для их производства Пекину.

Посольство Китая в Вашингтоне выступило с заявлением после публикации этой статьи в американской прессе, отрицая, что оно занимается взломом, и обвиняя Соединенные Штаты в том, что они являются гораздо более крупным преступником.

Мы всегда решительно выступали против всех форм кибератак и пресекали их в соответствии с законом. Китайские правительственные учреждения каждый день сталкиваются с многочисленными кибератаками, большинство из которых исходят из источников в США. Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят клеветать на Китай безосновательными обвинениями.

— заявил представитель посольства Хаоминь Уян.