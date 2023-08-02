Пентагон заключил контракт на поддержку танков Abrams

General Dynamics и Пентагон заключили контракт на $33,8 млн на поддержку Abrams

Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams. Об этом 31 июля сообщили в Пентагоне.

«General Dynamics Land Systems получила изменение на $33,8 млн к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года», — указано в заявлении.

В Пентагоне уточнили, что средства выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.

Ранее в этот день американский посол в Киеве Бриджит Бринк указала, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. Таким образом она прокомментировала очередной пакет помощи Киеву в размере $1,25 млрд.

25 июля в Пентагоне сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $400 млн. В него входят снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные ЗРК NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

Также США 15 июля выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

До этого, 14 июля, США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон собирается отправить Украине еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.