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Военное обозрение

Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной

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Источник изображения: topwar.ru

Крайне негативную реакцию у западных экспертов вызвала подтверждённая информация о том, что в качестве трофея к российским войскам попала шведская БМП CV90. На Западе эту бронемашину называют «лучшей БМП современности».

Немецкий обозреватель Ю.Рёпке, опубликовав фото российских военных на шведской CV90, которая ранее была шведами поставлена Украине в одном из пакетов военной помощи, говорит о том, что «попадание в руки русских такого трофея подтверждает заявления бундесвера об ошибочной тактике ВСУ».

Напомним, что ранее бундесвер опубликовал документ, в котором говорится, что командование ВСУ разделяет подготовленные крупные формирования, оснащённые западной бронетехникой, на небольшие части – отряды. И этими отрядами пытается пробить российскую оборону.

В итоге получается, что большая часть таких отрядов ВСУ уничтожается на так называемом «предполье», а непосредственно до линии обороны ВС РФ доходят единичные средства бронетехники, превращаясь в лёгкую мишень для российских военных. Часто отход для такой бронетехники блокируется проведением повторного минирования, в результате чего экипаж попадает в плен, а бронетехника становится очередным российским военным трофеем.

Немецкая пресса:

Украинцы потеряли самую современную БМП в мире – шведскую CV90 – к западу от Кременной. БМП была потеряна не в ходе контрнаступления, а потому что попала в засаду российской армии близ Червонопоповки. Её поразили из гранатомёта с близкого расстояния. После русские её отбуксировали на контролируемые территории.

Указано на то, что если бы машина была подбита в ходе контрнаступления, это было бы ещё объяснимо, но ВСУ, как указано, «из-за ошибочной тактики просто подарили шведскую БМП русским».

Далее отмечается, что такие бронемашины Украине поставлялись для наступления крупными силами, а не для того, чтобы ВСУ их использовали по 1-2 единице в лесных массивах «под боком у русских».

Тот же Рёпке говорит, что украинские бригады разделяются на малые группы, что только усиливает их уязвимость и ведёт к новым потерям, включая потери в поставленной современной технике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
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