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Газета.ru

"Победить едва ли реально". Почему Запад не спешит увеличивать поставки оружия Украине

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Источник изображения: Alex Babenko/AP

Полковник Ходаренок: Украине передали всего 3% имеющихся на Западе РСЗО

Западные СМИ сообщают о непубличных переговорах по Украине экс-чиновников из США с российскими политиками. И хотя эта версия не подтверждается официально, в ее пользу говорят скромные объемы поставок Киеву западного оружия, считает военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

В западных СМИ появляется информация о том, что бывшие американские чиновники ведут "секретные" переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российскими политиками. В частности, об этом в начале июля писало издание NBC News.

По словам двух его источников, по крайней мере один бывший чиновник США ездил в Россию для обсуждения конфликта на Украине. Переговоры, которые в США называют «полуторным треком», проходят с ведома администрации президента Джо Байдена, но не по ее указанию, пишет издание.

На повестке переговоров, как утверждает СМИ, - судьба регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года, а также поиск дипломатического выхода из конфликта, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон.

Считается, что сторонниками идеи «не поражения» Украины (а отнюдь не победы) в вооруженном конфликте являются советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс, а транслирует их позицию Томас Грэм - американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии. Как утверждает NBC, именно он участвовал в одной из непубличных встреч с российской стороной.

К подобным новостям следует относиться с известной долей осторожности, тем более что в российском МИДе опровергали сообщения о "секретных" переговорах по Украине с американскими экс-чиновниками. Однако есть факты, которые подтверждают, что США не стремятся обеспечить победу Украины. В первую очередь об этом говорят объемы поставок ВСУ вооружения, военной и специальной техники.

Военная помощь Украине со стороны коллективного Запада не так уж велика. Рассмотрим ее на примере реактивных систем залпового огня. К примеру, M142 HIMARS в США было выпущено 540 единиц. Украине передали всего 24 боевые машины этого типа.

Великобритания поставила Украине шесть машин, Германия - три единицы М270В1. Берлин также передал пять РСЗО M270 MARS II. Франция отдала три боевых машины LRU, Италия - две единицы M270. Всего зарубежных РСЗО на Украине в настоящее время - 40 единиц, что чуть больше реактивного артиллерийского полка (36 боевых машин по штату).

Всего, напомним, РСЗО M270 различных модификаций изготовлено почти 700 единиц. Если добавить к этой величине 540 M142 HIMARS, получаем 1240 боевых машин.

От этого количества Украине передали всего три процента. Вот что отдал коллективный Запад для "спасения демократии" на Украине и "защиты свободного мира".

Между тем, даже сравнительно небольшое количество поставленных ВСУ боевых машин РСЗО привело к более чем существенным изменениям на линии боевого соприкосновения. Зададимся вопросом: а если бы Запад поставил хотя бы 10% от имеющихся в его распоряжении РСЗО, то есть 120 машин? Вероятно, изменения в зоне СВО были бы более значительные.

С 40 единицами РСЗО победить едва ли реально, а вот на гипотезу о «не поражении» Украины и выходе на последующие мирные договоренности эти цифры работают более чем убедительно.

Такая же история с основными боевыми танками. Страны Запада на данный момент поставили Украине около 60 танков Leopard 2, то есть всего два батальона. Между тем в Германии было изготовлено 3 600 танков Leopard 2. То есть ВСУ передали 1,6% боевых машин этого типа.

К осени ВСУ рассчитывают получить 60 танков M1 Abrams. Опять-таки - это не больше двух батальонов (танковый батальон - 31 машина по штату). Батальонами, как известно, войн не выигрывают.

Количество поставленных ВСУ со стороны США боевых машин пехоты M2 Bradley не раскрывается. Но есть сведения, что речь идет о примерно 113 БМП. Всего же в США было изготовлено 2900 БМП М2 различных модификаций. То есть Украина получила всего 4% боевых машин этого типа.

И так примерно по всем остальным образцам вооружения и военной техники.

Дискуссия по поставкам ВСУ многофункциональных истребителей F-16 и дальнобойных ракет типа ATACMS ведется уже второй год. План обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 так до сих пор и не согласован, несмотря на соответствующее заявление США. Предложение проводить подготовку летчиков ВСУ в США не встретило поддержки.

Так что гипотеза «не поражения» Украины и выход на мирные переговоры «пипеточными» поставками вооружений подтверждается достаточно явно. При этом неясно, удастся ли убедить Киев пойти на переговоры.

А ведь кому как не американцам известно, что только массированное применение войск и боевой техники ведет к успеху в любой кампании.

В частности, во время войны во Вьетнаме 1965-1975 годов генералы Пентагона первоначально запросили у Конгресса США численность группировки в 50 тыс. бойцов для ведения боевых действий. Конгресс пошел навстречу. Потом планка поднималась несколько раз - 100, 200, 300 тыс. солдат и офицеров. Конечная численность группировки ВС США во Вьетнаме превысила 500 тыс. человек. Но вместе с увеличением количества американских войск адекватно возрастало и вьетнамское сопротивление.

Американские аналитики и поныне задаются вопросом - а если сразу начали бы войну с 500 тыс. бойцов, то, вполне возможно, результат мог выглядеть иначе.

Эти же соображения есть смысл учитывать и российскому военно-политическому руководству, если украинская наступательная операция будет окончательно сорвана, и российская армия перейдет в контрнаступление.


Михаил Ходаренок

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Страны
Великобритания
Вьетнам
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Италия
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Франция
Продукция
Bradley
F-16
HIMARS
Leopard-2
M1 Abrams
Персоны
Буш Джордж
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