Украина обречена, и никакое западное чудо-оружие ее не спасет

Amgreatness: западное чудо-оружие не спасет Украину от поражения

Украина находится на грани поражения, и никакое западное "вундерваффе" ей не поможет, пишет The American Greatness. Санкции Москву не сломили. Российская индустриальная мощь оказалась выше, чем у коллективного Запада. США пора вспомнить о дипломатии.

Для урегулирования военного конфликта на Украине все еще существует перспектива дипломатии и переговоров. Но при взгляде на Байдена или его администрацию невозможно найти ничего, что свидетельствовало бы об их мудрости или сдержанности, которые могли бы направить их по этому пути.

Летом 1944 года Советская Армия массированным контрнаступлением разгромила немецкую группу армий "Центр". Одновременная высадка союзных войск во Франции и продолжение американского броска через Италию оказали дополнительное давление на Германию, которая тогда была вынуждена вести боевые действия на трех фронтах.

На протяжении войны у немцев было более совершенное и превосходящее противника вооружение, включая танки "Пантера" и "Тигр". Они также разработали реактивные истребители, а также первые крылатые и баллистические ракеты. В дополнение к этим техническим преимуществам немецкий вермахт имел новаторскую децентрализованную концепцию тактики и до конца войны поддерживал высокий уровень тактической подготовки офицеров.

Тем не менее, несмотря на качественное превосходство вермахта, к 1944 году стало очевидно, что Германию ждет поражение. Израильский историк Омер Бартов идет еще дальше и утверждает, что Берлину суждено было проиграть войну с того самого момента, как он вторгся в Советский Союз. Главным недостатком Германии была численность ее населения и размер ее экономики или, точнее, отсутствие достаточной численности населения и экономической мощи по сравнению с совокупной мощью и численностью Британской, Американской и Советской империй.

Экономическая мощь и войны

Когда в 1942 году Германия начала скатываться с пика своих военных достижений, многие немцы утешали себя разговорами о том, что таким образом Гитлер готовит ловушку для врагов. Ходили слухи: как только немцы покажутся противнику побежденными, они обрушат на него чудовищный удар "вундерваффен", т. е. чудо-оружия, которое переломит ситуацию, отомстит союзникам и приведет Германию к победе.

Но такой победы у Германии на получилось. В войне на истощение материальные ресурсы, цепочки поставок и масса населения в конечном итоге значат больше, чем качество вооружений и другие технологические преимущества. Пол Кеннеди в книге "Взлет и падение великих держав" писал:

"Триумф какой-либо великой державы или крушение другой в конкретный исторический период обычно являются следствием длительных сражений её вооруженных сил. Но это также является и следствием эффективности использования производительных экономических ресурсов государства в военное время на фоне того, как экономика этого государства росла или падала по сравнению с другими ведущими странами в десятилетия, предшествовавшие военному конфликту".

Аналогичная ситуация в настоящее время наблюдается на Украине. Россия, которую некоторые считают страной с экономикой "размером с Италию", не только выжила в этом военном конфликте, но и переломила ситуацию, несмотря на сокрушительные западные санкции. Разговоры о зимнем наступлении украинской армии полностью исчезли, поскольку катастрофические потери ВСУ только растут, а Россия уверенно окружает украинские силы.

Американские СМИ кажутся сейчас сбитыми с толку. Вероятно, это происходит потому, что этот военный конфликт гораздо менее "телегеничен" по сравнению с американской войной в Персидском заливе. Скорее, это битва на истощение, где преобладает артиллерия, бои оказываются медленными и ведутся по колено в грязи, а главным технологическим чудом является повсеместное использование дешевых дронов для расширения возможностей наблюдателей на переднем крае.

Российская "индустриальная" экономика доказала свою устойчивость

Российская экономика "индустриального века", судя по всему, хорошо подходит для войны на истощение, поскольку страна способна выпускать как продукты питания и предметы первой необходимости для своего народа, так и ковать бесчисленные танки и дроны-камикадзе, а также производить на порядок больше артиллерийских снарядов, чем его противник. А вот экономика Украины почти целиком разрушена, а ее государственные финансы и военный бюджет полностью зависят от западных субсидий.

Мало того, что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад. Переместив за последние 20 лет большую часть своей промышленной инфраструктуры двойного назначения в Китай в интересах глобализации, военно-промышленный комплекс Запада теперь "заточен" только на получения прибыли. Западные лидеры перепутали экономическую активность, измеряемую ВВП, с независимым производственным потенциалом своих стран.

И вот сегодня Соединенные Штаты и НАТО в принципе могут производить очень сложные системы вооружений, такие как F-35 и ракеты Patriot, но только очень медленно и очень дорого. Подобно немецкой промышленности, производившей сложные, но хрупкие и дорогие танки во время Второй мировой войны, западная военная промышленность не приспособлена для военного времени ни по скорости, ни по объемам производства. И ей потребуются годы, чтобы наверстать упущенное.

Напротив, Россия не отступила от успешной практики, которую она применяла во времена Второй мировой войны, и производит множество хороших (пусть даже и не выдающихся) вооружений, простых и надежных, таких как танк Т-90. Более того, похоже, что у России есть отечественные заводы и технологии для производства гор артиллерийских снарядов.

Пытаясь обеспечить Киеву качественное преимущество, Запад буквально завалил Украину самым передовым оружием. Всякое первоначальное нежелание Запада провоцировать Россию постепенно сошло на нет. После ранее поставленных РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий, противотанковых ракет и бронетранспортеров, на этой неделе Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине несколько танков M1 Abrams, которые считаются лучшими в мире. Это решение Америки побудило немцев предоставить свои собственные Leopard 2. Всего на Украину из стран НАТО отправят более сотни современных танков.

Этот шаг НАТО, безусловно, сильно обеспокоил Россию, одновременно спровоцировав ее на ответные действия. При всем том оптимизме и волнении, которые "раскачали" западные и проукраинские СМИ, сомнительно, что эти танки изменят исход конфликта. В настоящее время между сторонами пролегает фронт протяженностью во многие сотни километров, на противоположных рубежах которого развернуто по несколько сотен тысяч человек и тысячи танков и бронемашин. Обещанные современные танки сложны, требуют тщательного и непростого обслуживания и длительной подготовки экипажей, а Запад может поставить лишь небольшое их количество.

Все это похоже на ситуацию, с которой столкнулся вермахт в 1944 году. Танки союзников — советский Т-34 и американский М4 "Шерман" — имели более слабое основное орудие, меньшую бронезащиту и более низкие технические характеристики, чем немецкие "Тигры" и "Пантеры". Точно так же у союзников не было ничего похожего на немецкие ракеты V1 или V2, значительно опередившие тогда свое время. Немцы тогда даже разработали первый в мире автомат.

Но, несмотря на все эти технические новшества, огромное количество американских и советских танков, наряду с растущим числом обученных войск, поддерживаемые скоординированной промышленной мощью, смогли полностью сокрушить Германию.

Затягивание боевых действий на Украине — это тупик

Запад и его лидеры либо занимаются "массовым отрицанием", либо преднамеренно уничтожают свои ограниченные запасы оружия и боеприпасов с какой-то непонятной низкой целью. Ведь перспектив украинской победы на данный момент никаких нет, и даже несколько сотен "вундерваффе" не изменят исход военного конфликта. Даже высшее военное руководство США начало выражать сомнения, хотя изначально они очень поддерживали и оптимистично относились к украинской кампании.

Имея мало шансов на успех, последний ход США и НАТО рискует привести по крайней мере к двум отрицательным последствиям. Во-первых, поставив на кон свой престиж, Запад теперь может нести какие-то обязательства перед Украиной только ради того, чтобы не "потерять лицо". Подобным же образом Соединенные Штаты цеплялись за Вьетнам и Афганистан ещё долго после того, как исчезли какие-либо логические для этого причины. Во-вторых, недооценив неоднократные ядерные угрозы со стороны России, Запад может непреднамеренно перейти критическую "красную линию", запустив цепную реакцию, которая может привести к ядерному Армагеддону.

Совершив массовые и широкомасштабные зверства в Советском Союзе, немецкая армия знала, что в 1944 году ее капитуляция была невозможна, а также понимала, что Германия не сможет победить. И вот, вместо того, чтобы подготовить немецкий народ к реальности, они соблазнили его причудливыми рассказами о контратаках в Арденнах и спасении с помощью чудо-оружия "вундерваффен". Но это лишь немного подняло боевой дух нации перед неизбежным финалом.

Соединенные Штаты не так ограничены в своем выборе. Для урегулирования военного конфликта на Украине все еще существует перспектива дипломатии и переговоров. Но при взгляде на Байдена или его администрацию невозможно найти ничего, что свидетельствовало бы об их мудрости или сдержанности, которые могли направить их по этому пути.

Кроме того, республиканцы не заинтересованы в сдерживании Байдена из-за своего собственного милитаризма, а также ввиду сохраняющегося сильного влияния неоконсерваторов. Помимо небольшого ворчания по поводу роста цен, американцы, поддерживающие обе эти партии, также не проявляют особого интереса к мирному урегулированию на Украине.

Все это выглядит очень зловеще. И это будет не первый случай, когда великая держава окажется обреченной из-за своего высокомерия, исторической неграмотности и разрушающего страну руководства.

Автор статьи: Кристофер Роуч (Cristopher Roach)