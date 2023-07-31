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ТАСС

СМИ: в Британии готовят более 2 тыс. украинских спецназовцев для операций ВСУ против РФ

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ВСУ готовятся перейти ко второму этапу контрнаступления
ВСУ готовятся перейти ко второму этапу контрнаступления.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

По сведениям газеты Sunday Express, военные Украины проходят специальную подготовку в учебном центре обороны в Оукхэмптоне

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся в Великобритании для участия в операции против РФ, связанной с Крымом. Об этом сообщила газета Sunday Express со ссылкой на источники.

По ее сведениям, украинские военные проходят специальную подготовку в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон (графство Девон) на юго-западе Англии. Предполагается, что сформированной бригаде будет предназначена ключевая роль в действиях ВСУ против Крыма, которые будут поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

Кроме того, по информации издания, киевские власти намерены задействовать против Крыма новые дальнобойные ракеты, которые поставят Великобритания, Германия и США, с целью нарушить снабжение российских войск. Согласно Sunday Express, подготовку военнослужащих ВСУ осуществляют британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Ранее заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон с 2022 года направил киевским властям более 200 тыс. артиллерийских снарядов, около 5 млн стрелковых боеприпасов, более 12 тыс. противотанковых средств и более 1,5 тыс. зенитных управляемых ракет. Кроме того, Великобритания в рамках курсов подготовки обучила почти 20 тыс. украинских военнослужащих.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд (свыше $2,95 млрд). В нынешнем году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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