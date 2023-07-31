«Аналог российского «Посейдона»: в западной прессе оценили показ КНДР подводного беспилотника, предположительно с ядерной боеголовкой

Источник изображения: topwar.ru

На прошедшем в КНДР военном параде с участием министра обороны Сергея Шойгу в качестве почетного гостя был продемонстрирован новый подводный беспилотник, который также можно квалифицировать как торпеду, предположительно с ядерной боеголовкой.

Новое изделие в целом схоже по концепции с российской сверхдальнобойной торпедой «Посейдон»

- отмечается в издании The War Zone.

Как и «Посейдон», новый северокорейский аппарат имеет водоструйный реактивный движитель в задней части и аналогичное расположение крестообразных рулевых устройств, каждое из которых оснащено механизмом складывания.

Однако, как полагает автор, в отличие от «Посейдона», оснащенного ядерной силовой установкой, северокорейский беспилотник почти наверняка работает от аккумуляторной батареи, которая значительно сокращает дальность действия изделия. Данный вывод делается на том основании, что нет никаких свидетельств присутствия у КНДР достаточно компактного реактора для питания аппарата такого размера.

Северокорейский беспилотник имеет меньшие габариты, чем «Посейдон»: длину можно оценить примерно в 20 м, а диаметр – около 2 м.

Еще одним важным отличием от «Посейдона» является то, что российское оружие предназначено для запуска с помощью «таинственной подводной лодки «Белгород» проекта 09852 – самой длинной в мире», в то время как КНДР не имеет столь больших субмарин, которые могут выступить в роли корабля-носителя. Значит, как считает автор, северокорейский аппарат придется запускать с причала или пристани, с какой-нибудь плавучей платформы или, возможно, соответствующим образом модифицированного надводного судна.

Источник изображения: topwar.ru

Многие западные обозреватели идентифицировали новое изделие как Haeil, хотя данная квалификация требует уточнений. Как указывает автор, обозначение Haeil-2 относится к аналогичному, но меньшему по размеру подводному беспилотнику, который был показан в марте этого года. В то время аналитики также описывали его как «ответ КНДР «Посейдону».

Возможно, что оба проекта представляют собой модификации, появившиеся на этапе разработки оружия, и что более новый аппарат представляет собой окончательную версию.

Если, как ожидается, новое изделие оснащено ядерной боеголовкой, то оно, вероятнее всего, предназначено в первую очередь для поражения целей, аналогичных «Посейдону», а именно прибрежных объектов. Его можно использовать для нанесения сокрушительного удара по растущим ВМС Южной Кореи, прежде чем они получат шанс выйти в море

- полагает автор, считая, что радиус действия аппарата должен незначительно превышать 850 км.

С его слов, несмотря на меньшую дальность хода, новое изделие должно обладать многими преимуществами «Посейдона», включая сложность обнаружения и предотвращения атаки неприятелем. Это позволяет обеспечить возможность доставки стратегических ядерных боеголовок к цели в обход существующих систем ПРО.

В целом появление нового аппарата усиливает устойчивость ядерных сил КНДР, которые становится все труднее парализовать упреждающим ударом. Северная Корея создает все более крупные МБР, развивает баллистические ракеты меньшей дальности и усиливает флот субмаринами-носителями ЯО. Теперь к этому перечню вооружений похоже присоединился подводный беспилотник с ядерной начинкой.