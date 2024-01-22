«В ответ на учения США, Японии и Южной Кореи»: КНДР провела испытания подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23»

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Северная Корея провела очередные испытания новейших вооружений, на этот раз тестировалась подводная система ядерного оружия под названием "Хэиль-5-23". Как сообщает ЦТАК, испытания проведены в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджу.

Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел испытания находящейся в разработке подводной системы ядерного оружия. Что она из себя представляет не сообщается, испытания проходили в акватории Японского моря, которое в КНДР называют Восточным.

(...) Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке

- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первое испытание КНДР ядерных морских систем. В марте прошлого года сообщалось, что северокорейские военные провели испытания нового беспилотного аппарата, который может действовать под водой и в случае взрыва вызвать радиоактивное цунами. В июле 2023 года на военном параде в Пхеньяне российскому министру обороны Сергею Шойгу был продемонстрирован новый подводный беспилотник, как предполагается, с ядерной боеголовкой. По мнению западных экспертов, это может быть аналог российского "Посейдона".