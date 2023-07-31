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Военное обозрение

«Способны ударить ЯО из Белоруссии»: в западной прессе выложили спутниковые снимки ОТРК «Искандер-Э»

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Источник изображения: topwar.ru

Западные ресурсы выложили в сеть сделанные со спутника снимки, на которых запечатлены комплексы «Искандер-Э» на месте своей постоянной дислокации в Белоруссии.

Всего фигурируют четыре ПУ или ТЗМ данного ОТРК (оба типа машин имеют одинаковую длину в 13 м и схожи по конструкции) и две единицы небольшой вспомогательной техники, расположенные у ангаров. Отсек одной из машин, где размещаются ракеты, находится в открытом состоянии.

Объекты для дислокации «Искандер-Э» были возведены на военной базе в Осиповичах, расположенной в центральной части страны. Здесь же располагается 465-я ракетная бригада ВС Белоруссии. Строительство объектов осуществлялось с октября 2022 года и было закончено в апреле 2023 года. Опубликованные снимки являются очередным свидетельством завершения работ.

В 12 км от места дислокации ОТРК, находится другой военный объект, как считают на Западе, - база хранения оружия, в том числе, предположительно, ядерного. Близкое расположение складов позволяет снарядить комплексы специальной БЧ за короткое время.

Источник изображения: topwar.ru

«Искандер-Э» способны ударить ЯО из Белоруссии в кратчайшие сроки

- отмечается в западной прессе.

Однако, как указывается в издании Army Recognition, в разведывательных докладах западных спецслужб предполагается, что ЯО на данный момент находится на территории РФ и в Белоруссию еще не завозилось.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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