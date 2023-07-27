ТАСС в спецпроекте рассказал о первой в новейшей истории России миссии на Луну

В материале можно увидеть 3D-модель аппарата "Луна-25"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Луна-25. Вернуться, чтобы остаться". В нем рассказывается о первой в новейшей истории нашей страны миссии на Луну, ее целях и задачах, а также об устройстве космического аппарата, который уже в августе отправится в полет.

"В 1960-70-е годы американские и советские станции садились около экватора Луны и в средних широтах. Современный аппарат прилунится в окрестности Южного полюса, - пояснил заместитель научного руководителя проекта "Луна-Глоб" (миссия "Луна-25") Игорь Митрофанов. - Здесь Луна совсем другая: недавние исследования показали, что в полярных широтах присутствуют залежи водяного льда, которые полезны для будущего освоения земного спутника. Наша задача сейчас - провести пионерские исследования этой области".

Спецпроект подготовлен совместно с Роскосмосом, и в работе над ним агентству помогали специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А. Лавочкина, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а также сотрудники Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Материал охватывает период с конца 1950-х годов, когда предпринимались первые попытки достичь Луны, и до наших дней. Авторы попытались ответить на вопрос, почему человечество в какой-то момент утратило интерес к спутнику, а сейчас вкладывает огромные средства, чтобы вернуться на него.

Ключевой визуализацией первой главы и, пожалуй, всего проекта стала 3D-модель космического аппарата "Луна-25". Читатели смогут не только увидеть, как на станции размещаются различные научные и технические приборы, но и прочитать о назначении каждого из них.

Вторая глава проекта - "С Восточного на Южный" - посвящена полету аппарата к Луне. Основные этапы этого путешествия показаны в визуализации. Здесь же объясняется, почему стартовой площадкой для российской лунной программы стал космодром Восточный, а не Байконур.

"В рамках долгосрочной лунной программы Россия реализует несколько проектов. Следующий на очереди - спутник "Луна-26", который с низкой полярной орбиты выполнит глобальный обзор лунной поверхности. Исследование полярных областей продолжится с помощью автоматического посадочного аппарата "Луна-27", а завершится первый этап программы доставкой образцов лунной "вечной мерзлоты" на Землю в рамках миссии "Луна-28", - рассказал научный руководитель первого этапа российской лунной программы академик Лев Зеленый.

Нумерация российских лунных экспедиций подчеркивает, что работа, начатая еще в советское время, продолжается. В 1976 году "Луна-24" успешно доставила на Землю образцы приэкваториального лунного грунта - реголита.