Британская разведка сообщила о передислокации кораблей Черноморского флота России «для подготовки к морской блокаде Украины»

Источник изображения: topwar.ru

Корабли Черноморского флота ВМФ России в последнее время меняют места дислокации. Как утверждает британская разведка, это делается «для подготовки к морской блокаде Украины». В Лондоне считают, что российский флот готовится к эскалации боевых действий на Черном море.

Патрульный корабль «Сергей Котов», о котором на днях сообщали СМИ, что он отразил атаку украинских морских дронов, был переброшен в южную часть Черного моря. Сейчас он патрулирует судоходные маршруты между Босфорским проливом и Одессой.

Британские разведчики допускают, что корвет «Сергей Котов» будет включен в состав некоей оперативной группы по перехвату торговых судов, следующих черноморскими маршрутами в украинские порты. Ранее Министерство обороны Российской Федерации анонсировало, что все суда, следующие в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что речь идет о досмотре таких судов, а не об уничтожении. Тем не менее, не исключено, что применять вооружение кораблям Черноморского флота ВМФ РФ придется. Поэтому, как утверждают британские эксперты, уровень опасности для судоходства в Черном море теперь может значительно увеличиться. Учитывая, что Украина тоже попытается активизировать свои действия в Черноморском регионе, возрастет и общий уровень вероятности боестолкновений на море.

Перед Черноморским флотом могут быть поставлены задачи по осуществлению полной морской блокады Украины, что будет осуществляться с привлечением всех имеющихся в наличии сил и средств флота, включая не только корабли и катера, но и береговые ракетные комплексы, авиацию и так далее.