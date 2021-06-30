Проходимцы территориальных вод

Акция у берегов Крыма планировалась на уровне премьер-министра Великобритании

Военнослужащие Черноморского флота России совместно с силами погранслужбы ФСБ 23 июня предотвратили нарушение государственной границы РФ эсминцем ВМС Великобритании Defender. Для этого пришлось применить ряд действий – от предупредительной артиллерийской стрельбы, которую выполнил пограничный сторожевой корабль, до предупредительного бомбометания самолетом Су-24М. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент, неподалеку от Севастополя. Отмечается, что британский эсминец пересек госграницу РФ и углубился в наши территориальные воды на три километра.

По данным Министерства обороны России, экипаж эсминца был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ, но проигнорировал его. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. После чего в 12.19 самолет Су-24М совершил предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца», – сообщили в военном ведомстве.

Моряки совместно с пограничниками остановили нарушение – в 12.23 эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ еще 14 июня начал отслеживать действия эсминца Defender ВМС Великобритании и фрегата Everton ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

Накануне сообщалось, что представители вооруженных сил Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на этом эсминце в Одессе, в ходе которой отработали абордажные действия. Они заключаются в неожиданном для противника захвате судна, а также используются для освобождения кораблей от пиратов. Это говорит о том, что провокация с пересечением госграницы России готовилась заранее. Неспроста посол Великобритании в России Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море.

В Крыму провокацию британского эсминца Defender с его заходом в территориальные воды России расценили как попытку сил НАТО проверить Россию на прочность.

«Потеряли совесть, потеряли чувство реальности, – отреагировал на инцидент у наших берегов первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс. – Они пытаются проверить Россию на крепость: а вдруг проскочат. Мне кажется, что один раз их надо проучить. Ведь где Великобритания, а где Россия и где Крым? Для чего они это делают – чтобы получить по зубам? Или чтобы вновь обвинить в агрессии и ввести новые санкции?».

Фото: ria.ru

Какие еще действия планируют предпринять заморские «гости» в ходе предстоящих натовско-украинских учений Sea Breeze, которые 28 июня стартуют в западной части Черного моря с участием 40 боевых кораблей, 30 самолетов. В рамках подготовки к этим маневрам в Одессу загодя уже прибыли британский и американский ракетные эсминцы HMS Defender и USS Laboon, а также голландский фрегат HNLMS Evertsen. В качестве корабля непосредственного слежения Черноморский флот России выделил новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев». Заморскую эскадру отслеживают и силы береговой ракетной бригады подполковника Алексея Щербака, в частности подвижные ракетные дивизионы «Бал» и «Бастион». Об уникальных ракетных стрельбах этой бригады мы недавно рассказывали нашим читателям. Ракетчики в готовности применить свое грозное оружие, если этого потребует обстановка. Впрочем, не только они. В готовности находится и ведущее корабельное соединение флота во главе с его флагманом – гвардейским ракетным крейсером «Москва», который восстановив техническую готовность, вышел в Средиземное море. В ходе недавних учений блестяще отразил реальную ракетную атаку фрегат «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3-го ранга Константина Аксенова. Его зенитно-ракетные комплексы уничтожили выпущенные над Черным морем ракеты.

В готовности находится и постоянно растущая бригада ракетных кораблей и катеров капитана 1-го ранга Валерия Ткаченко, другие корабельные соединения и береговые части Черноморского флота. У черноморцев крепкие нервы и хороший опыт по вытеснению из наших территориальных вод американских боевых кораблей – крейсера «Йорктаун» и эсминца «Кэрон». О многом говорит и недавний опыт по быстрому наращиванию сил Южного военного округа, других флотов России и Каспийской флотилии в Черном море.

Несанкционированный заход иностранного судна в чужие территориальные воды – событие довольно банальное. Как правило, вина за это возлагается на командира корабля или капитана судна – ошибся, мол, с кем не бывает. История в «Дефендером» у Фиолента поначалу воспринималась так же, хотя при детальном рассмотрении она уже начинает напоминать позорный легендарный прорыв украинской флотилии в Керченский пролив. Мотив во всяком случае тот же – Крым це Украина. Ясность внесло расследование The Daily Telegraph – британская газета, ссылаясь на источник в Минобороны, пишет, что идея демонстративного прохода военного корабля через российские территориальные воды не была спонтанной. Министр иностранных дел Доминик Рааб высказывал сомнения, министр обороны Бен Уоллес считал такой ход блестящим. Окончательное решение принималось на самом верху, и премьер-министр Борис Джонсон дал отмашку – дерзайте!

Так что действия российских военнослужащих, вначале многим показавшиеся чрезмерными – стрельба и бомбометание по курсу следования британского эсминца, теперь выглядят более чем оправданными.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года