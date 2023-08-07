Украина наращивает атаки дронов

Киев хочет надавить на Москву на будущих мирных переговорах

Практика международной дипломатии по линии урегулирования вооруженных конфликтов показывает: для достижения искомого результата на мирных переговорах, на них следует идти предварительно добившись осязаемых результатов на поле брани. Ведомое с 4 июня Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступление оттеснило Российскую армию всего-навсего на несколько километров – и только на отдельных участках фронта. Это совсем не то, что требуется киевскому режиму. Поэтому он решил добиться военных успехов иным способом. А именно путем значительного наращивания ударов в глубину российской территории при помощи всех имеющихся в арсеналах ВСУ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), безэкипажных морских катеров (БМК), авиационных крылатых (Storm Shadow полученных из Великобритании) и даже переоборудованных в аэробаллистические зенитных ракет (давно снятого с вооружения ВСУ советского комплекса С-200).

Добиться хотя бы намека на перелом в ходе вооруженного конфликта необходимо к 19 сентября, когда в Нью-Йорке начнется Неделя высокого уровня на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Личное участие в ней планирует президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает агентство Bloomberg, он представит некий новый вариант «мирного плана». Предыдущий план из 10 пунктов не встретил понимания Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тогдашнее выступление Зеленского о мирном урегулировании не брало в расчет «существующие реалии».

Внимание мировых СМИ привлекло выступление украинского лидера 30 июля в Ивано-Франковске. Он сказал, что война идет на территорию России и «это неизбежный процесс». Хотя Зеленский в четкой форме не взял на себя ответственность за налеты БПЛА на Москву, он пообещал, что «война вернется в глубь территории России – в ее символические центры и военные базы». По мнению экспертов, такого рода заявление равносильно приказу военным начать усиленные атаки всеми имеющими средствами в глубь территории России. До сих пор Зеленский не признавал своей причастности к майской атаке дронов на Московский Кремль, заявляя: «Украина слишком занята самообороной, чтобы проводить атаки за рубежом».

Обозреватель китайского телевидения Гуань Яо расценил заявление Зеленского в Ивано-Франковске, подкрепленное активизацией ударной беспилотной авиации, как попытку заставить Москву смягчить ее позицию на будущих мирных переговорах. Той же цели служат слова замминистра обороны Анны Маляр, в которых она фактически подтвердила факт повреждения Крымского моста украинскими морскими беспилотниками.

Как показали события конца июля – начала августа, киевский режим не намерен сим ограничиться. Группе западных журналистов была показана секретная база Ввоенно-морских сил Украины (ВМСУ) где базируются БМК, в том числе новых моделей – полупогружных, способных нести повышенное количество взрывчатого вещества. По всей видимости, подобные были использованы 1 августа в ходе атаки на российские гражданские суда, следовавшие в направлении пролива Босфор. Согласно информации Министерства обороны РФ, патрулировавшими западную часть Черного моря, кораблями ВМФ России были замечены три полупогружных БМК противника. Огнем из штатного оружия все они были уничтожены.

Ранее в тот день МО РФ сообщало о попытке атаки украинскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков». Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря на удалении 340 км от Севастополя. Украинская сторона попыталась атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» (оба проекта 22160) тремя беспилотными катерами. «В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», – говорится в сообщении. Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства юго-западнее Севастополя. Напомним, что 25 августа «Сергей Котов» уже отбивал атаку дронов: экипаж вовремя заметил две скоростные цели и поразил их пушечным огнем. Инцидент произошел в 370 км от крымского побережья. А в начале июня сразу шесть украинских БМК пытались подорвать средний разведывательный корабль (СРК) «Приазовье», патрулирующий подводные газопроводы в юго-восточной части Черного моря. Но СРЗ само отправило их на дно снарядами калибров 14,5 и 30 мм. А в мае по трем вражеским дронам успешно отстрелялся СРЗ «Иван Хурс» в точке 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

Противник систематически организует налеты беспилотной авиации на Москву, они отмечались 24 и 30 июня. А в ночь на 1 августа столицу атаковали три БПЛА: два сбила система ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области, оставшийся был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отклонился от курса и упал на территории комплекса «Москва-Сити». Об этом сказано в сообщении МО РФ. Как уточнили источники в экстренных службах, один беспилотник врезался в одну из башен IQ-квартала. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что поврежден фасад здания «Москвы-Сити» на уровне 21-го этажа. В результате произошедшего нарушено остекление здания на площади 150 кв. м. Собянин обратил внимание, что пострадала та же башня IQ-квартала, что и в ночь на 30 июня. «Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз», – уточнил он. Там располагается правительственный комплекс, работают сотрудники Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Пока идет ремонт, им разрешили оставаться дома. В офисе Минцифры взрывом разрушено 53 стеклопакета, во втором здании поврежден 101 стеклопакет на фасаде семи этажей. Помимо этого взрывом выбило 22 окна в башне «Федерация», три окна апартаментов, были повреждены вход в башню «Евразия» и фасад башни «Око».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение уровня террористической угрозы в Москве и Московской области не планируется.

Систематическим атакам беспилотными аппаратами подвергается и Крым. МО РФ сообщило, что в ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку налета на полуостров силами 25 БПЛА. Из них 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а «16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО», – заявили в ведомстве. Ранее в июне отдельные украинские БПЛА и ракеты сумели преодолеть систему ПВО, вызвав разрушения железнодорожного полотна на новых территориях РФ и пожары на армейских складах в Крыму, из-за которых пришлось отселять людей из близлежащих поселков и останавливать движение по федеральной трассе «Таврида». Противник также использует зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные в ударные аэробаллистические. Один такой снаряд рухнул 28 июля на территории Таганрогского художественного музея, от взрыва выбило стекла в соседнем многоквартирном доме: пострадали несколько десятков человек.