У России есть зубы. Она не оставит аморальный поступок США без ответа

Передав Украине кассетные снаряды, США доказали свою безнравственность и подвергли мир риску эскалации конфликта, сообщает CGTN. Они спровоцировали Россию — мощную державу, у которой есть зубы, и она готова укусить в ответ. Чтобы все исправить, Вашингтон должен начать диалог с Москвой любой ценой, уверен автор.

К настоящему времени появились неопровержимые доказательства того, что Соединенные Штаты отправили Украине кассетные боеприпасы как часть пакета военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов, и ВСУ уже опробовали их в бою. Координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что украинцы "применяют их надлежащим образом. Они эффективно используют их, и они [боеприпасы] фактически оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительное маневрирование".

США оправдывают передачу кассетных бомб, говоря, что такие снаряды позволят ВСУ поражать бóльшие скопления российских войск с меньшими затратами, а также помогут смягчить проблему нехватки боеприпасов.

Однако это оружие беспорядочно разбрасывает бомбы, которые рискуют не разорваться (кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелкокалиберных бомб, которые не всегда разрываются при столкновении с поверхностью, — Прим. ИноСМИ), что в дальнейшем может привести к жертвам среди гражданского населения. Из-за этого оно уже десятилетия запрещено более чем в сотне стран из соображений морали. Все американские союзники единогласно выступили против этих чудовищных боеприпасов, и поступок Вашингтона был осужден международной неправительственной организацией Amnesty International из-за серьезной угрозы, которую кассетные бомбы представляют для гражданских лиц даже спустя годы после окончания конфликта.

Поставка кассетных боеприпасов подается общественности как "средство достижения цели", после долгих и трудных размышлений одобренное президентом США Джо Байденом, который считает, что подобный шаг необходим. Но если мы обратимся к истории, то она скажет совершенно иное: когда дело доходит до войны и вооружений, США десятилетиями демонстрируют полное отсутствие совести.

В 1960-х и 1970-х годах Соединенные Штаты атаковали Камбоджу, Лаос и Вьетнам, используя кассетные боеприпасы. По данным Landmine and Cluster Munition Monitor, на один только Вьетнам с 1965 по 1973 год было сброшено более 413 тысяч тонн таких бомб. Организация Красный Крест сообщила, что на территории Лаоса остается примерно 80 миллионов кассетных суббоеприпасов.

К сожалению, несмотря на явные доказательства ужасающего эффекта кассетных боеприпасов, который и по сей день проявляется в Юго-Восточной Азии, США не пересмотрели вопрос об их использовании. По данным Human Rights Watch (HRW), в 1991 году по Ираку выпустили 61 тысячу авиационных кассетных снарядов — четверть от всех сброшенных. В 1999 году, во время конфликта из-за Косово, НАТО применила 1765 кассетных бомб, содержащих 295 тысяч субснарядов.

Коалиция по кассетным боеприпасам (CMC) зафиксировала использование 13 тысяч подобных снарядов в первые три недели вторжения в Ирак в 2003 году. В период с октября 2001 года по март 2002 года, по данным HRW, США сбросили на Афганистан 1228 кассетных бомб, содержащих более 248 тысяч суббоеприпасов.

Все эти цифры свидетельствуют об огромных страданиях, причиненных гражданскому населению указанных стран. Красный Крест сообщает, что только в Лаосе остаточные суббоеприпасы ежегодно приводят к примерно 300 жертвам. Снаряды выглядят как блестящие "игрушки", из-за чего дети часто берут их в руки, что заканчивается гибелью или серьезными увечьями. По данным организации Handicap International, 62,5% гражданских лиц Косово, погибших за год после окончания конфликта (март 1999 года — август 2000 года), составляли мальчики до 18 лет.

Различные западные либералы утверждают, что Россия якобы применяла кассетные боеприпасы на Украине, поэтому теперь США имеют право поставлять их ВСУ. Однако, учитывая, что Соединенные Штаты не испытывали никаких угрызений совести при использовании этих боеприпасов в прошлом, такой моральный аргумент "око за око" не имеет веса. А если Москва действительно применяла такое оружие, то почему Вашингтон так долго не отправлял их Киеву?

Один из ответов заключается в том, что боеприпасов не хватает не только Украине, но и Соединенным Штатам. Поставка кассетных бомб — это не более чем опустошение старых запасов, поскольку американский ВПК сейчас не в состоянии заполнить склады новым обычным вооружением.

Возможно, когда у США было достаточно обычных вооружений, они не хотели напрасно обострять конфликт. Одно дело сбрасывать бомбы на Лаос или Афганистан, а совсем другое — провоцировать Россию. У нее есть зубы, и она точно ответит. До сих пор Москва отрицала использование кассетных боеприпасов, что, вполне вероятно, правда, — русские, мягко говоря, не в таком бедственном положении. Однако Владимир Путин уже заявил, что может пересмотреть вопрос о применении этих бомб в зависимости от действий со стороны Киева.

Байден может сколько угодно оправдываться, заявляя, что использование кассетных боеприпасов — это попытка предотвратить падение поддерживаемой США Украины, но русские, которые видят в продвижении НАТО на восток риски для своей безопасности, считают, что мораль на их стороне. Ведь конфликт идет у границы России, и Москва, которая рассматривает его как экзистенциальную угрозу, никогда не отступит. Это ведет к росту риска дальнейшей эскалации, неважно, из-за реакции Кремля или из-за того, что кассетные снаряды представляют собой все усиливающееся сплетение безнравственности и желания эскалации американцев, которые в будущем могут начать оправдывать применение еще более экстремального и жестокого оружия.

Факты говорят о том, что Украина сталкивается с дефицитом боеприпасов, а у Соединенных Штатов, очевидно, не хватает промышленных мощностей для ведения боевых действий с применением обычных вооружений на равных (да они и не желают этого). Но зачем повышать риски обострения?

Россия никогда не отступит, но она готова начать переговоры. Все демократическое глобальное сообщество желает мира, опасаясь, что эскалация приведет к появлению "серого носорога" (очевидное и высоковероятное событие, которое все игнорируют, — Прим. пер.), такого как применение тактического ядерного оружия или, что еще хуже, гибели человечества из-за атомной войны. Следовательно, поскольку все признают серьезность ситуации и понимают, что использование кассетных боеприпасов — это аморально и не изменит ход игры, Вашингтон должен пересмотреть свои действия и прагматически подойти к урегулированию украинского кризиса — начать договариваться с Москвой любыми доступными средствами.

Автор: Кит Лэмб (Keith Lamb) — специальный обозреватель текущих событий CGTN, выпускник Оксфордского университета со степенью магистра наук в области современных китайских исследований. Его основные исследовательские интересы — международные отношения Китая и социализм с китайской спецификой.