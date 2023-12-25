Андрей Руденко: поворот России к Азии носит долгосрочный стратегический характер

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий азиатское направление, подводя итоги года, рассказал в интервью "Интерфаксу" о сотрудничестве со странами АТР в условиях западных санкций и отметил значимость региона для Москвы. Замминистра также рассказал о перспективах работы со странами этого региона, где есть как партнеры, так и недружественные для России государства.

- Прошло почти два года с того момента, как Россия решительно развернулась на Восток. Можно ли сказать, что активизация сотрудничества со странами Азии позволила преодолеть возможные последствия свертывания взаимодействия с Западом? Каковы перспективы для расширения круга стран, с которыми мы сотрудничаем в АТР и развития взаимодействия с теми, с кем оно уже налажено?

- Развитие отношений со странами Азии всегда входило в число приоритетов внешней политики России. Делать акцент на "развороте на Восток" было бы не совсем корректным. В нынешних геополитических условиях, когда Запад полностью самоизолировался от нашей страны, наращивание многоаспектного сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона приобрело особую значимость. Этот поворот к Азии, выступающей эпицентром глобального экономического роста, носит долгосрочный стратегический характер.

Наиболее рельефно это проявляется на китайском направлении. В текущем году отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России с КНР продолжали активно развиваться. В современной турбулентной международной среде Москва и Пекин сохраняли приверженность принципам взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим ключевые национальные интересы.

Ведущую роль в развитии всего комплекса двусторонних отношений играет "дипломатия лидеров". Состоялись два российско-китайских саммита (20-22 марта в Москве и 17-18 октября в Пекине), придавшие мощный импульс углублению двусторонних связей, построению более справедливой многополярной системы международных отношений.

На фоне заморозки практических связей со странами Запада динамика российско-китайской торговли продолжила повышаться. В январе-ноябре этого года российско-китайский товарооборот преодолел установленную нашими лидерами на 2024 год планку в $200 млрд США. Россия уже на 4-м месте в страновом списке основных торговых партнеров КНР (если не учитывать межгосударственные образования – ЕС и АСЕАН, а также регионы – Гонконг и Тайвань), уступая лишь США, Японии и Республике Корея. Китай с 2010 года является нашим основным торговым партнером.

Пекин – ключевой единомышленник Москвы на мировой арене. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и наиболее значимым международным проблемам совпадают или близки. Уплотняется взаимодействие наших стран в рамках многосторонних организаций и форумов, прежде всего, в ООН, "Группе двадцати", ШОС и БРИКС. Ведется работа по сопряжению строительства ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" с выходом в перспективе на формирование Большого Евразийского партнерства.

Высоко ценим объективную и взвешенную позицию китайской стороны по украинскому вопросу. 24 февраля МИД КНР опубликовал документ "О позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

Отношения Москвы и Нью-Дели всегда отличались самодостаточностью и устойчивостью к колебаниям геополитической конъюнктуры. В их основе лежат взаимное уважение, доверие, равноправный учет интересов друг друга и стремление продвигать объединительную, неконфронтационную повестку дня.

Очевидна интенсивность, открытость и содержательность нашего политического диалога на всех уровнях, в том числе и в рамках многосторонних форматов – ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати". Мы выступаем с общих или созвучных позиций по наиболее актуальным глобальным и региональным темам, включая ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. Нас объединяют не только понимание необходимости формирования полицентричного, демократического миропорядка, основанного на строгом соблюдении норм и принципов международного права, но и готовность совместными усилиями противостоять вызовам и угрозам XXI века.

Новый импульс получили двусторонние торгово-экономические связи. Исходя из статистических данных, уже можно говорить о том, что объем российско-индийского товарооборота по итогам уходящего года выйдет на новую рекордную отметку в постсоветской истории, превзойдя прошлогоднее достижение. Успешно работаем с Нью-Дели над рядом крупных проектов, таких как строительство АЭС "Куданкулам" и полномасштабный запуск международного транспортного коридора "Север-Юг". Видим взаимную заинтересованность наших бизнес-сообществ в развитии взаимодействия в различных областях – энергетике, машиностроении, фармацевтике, АПК, секторе информационных технологий.

Интенсивный характер приобрели многоплановые российско-иранские связи. Регулярный диалог поддерживают президенты наших стран, главы правительств, советы безопасности, министерства и ведомства, а также регионы. В этом плане позитивно оцениваем прошедшую 7 декабря в Москве встречу президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси. Состоявшиеся переговоры на высшем уровне были крайне содержательными и вновь подтвердили нацеленность сторон на дальнейшее углубление практического сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Одно из ключевых направлений приложения наших общих усилий –развитие международного транспортного коридора "Север-Юг". Рассчитываем на успешную реализацию подписанного 17 мая в Тегеране межправительственного соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара на территории Ирана. Данный проект обеспечит "бесшовную" железнодорожную логистику от Балтики до иранских портов на побережье Персидского залива. На очереди – проработка многосторонних инициатив, в том числе по совершенствованию существующей и налаживанию новой логистики.

Уходящий год был ознаменован важными событиями, вписавшими новую страницу в отношения между Россией и КНДР. Без преувеличения исторический саммит президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына на космодроме "Восточный" в сентябре этого года, переговоры министров иностранных дел двух государств в Пхеньяне в октябре этого года, проведение 10-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР в ноябре этого года, другие контакты на различных уровнях подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему всестороннему взаимодействию в условиях непростой международной обстановки. Надеемся, что по мере окончательного преодоления последствий пандемии двусторонние отношения продолжат поступательное развитие, в том числе в практических областях, в интересах народов наших стран.

Последовательному развитию разнопланового взаимодействия с Монголией – нашим близким соседом и естественным стратегическим партнером в Азии – способствует высокая динамика политического диалога. В октябре этого года "на полях" международных мероприятий прошли двусторонние беседы на высшем и высоком уровнях. Заметно активизировались контакты по линии парламентов (в июне и сентябре этого года состоялся обмен визитами), министерств и ведомств, общественных организаций, представителей деловых кругов. Расширяются образовательные, научные, культурные и спортивные обмены. Укрепляются приграничные и межрегиональные связи.

Отмечаем положительную динамику торгово-экономического сотрудничества. Перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, природоохраны и по ряду других направлений были согласованы по итогам 25-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 22-24 октября и встречи сопредседателей 29 ноября.

В последнее время отмечаем активизацию сотрудничества с Пакистаном практически по всем направлениям. Он остается в числе дружественных нам стран, демонстрируя настрой на конструктивное сотрудничество с Россией. Вопреки традиционным связям с Западом, а также серьезному давлению со стороны западных партнеров, Исламабаду удается "держать удар". Набран хороший темп политических контактов на высшем и высоком уровнях. В частности, весьма полезными были переговоры между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Анвааром уль-Хак Какаром в Пекине в октябре этого года. Растет динамика делового сотрудничества, в том числе по линии поставок в Пакистан российской нефти и пшеницы. Поступательно развиваются гуманитарные связи с Открытым Университетом им.А.Икбала.

Хорошую перспективу видим в развитии транспортно-логистических коридоров, в том числе с задействованием транзитных возможностей Пакистана. Полагаем важным способствовать реализации планов по их сопряжению с МТК "Север-Юг".

Россия давно и плодотворно взаимодействует со странами АСЕАН. У нас налажен регулярный политический диалог, поддерживаются контакты по линии советов безопасности и законодательных органов, осуществляются обмены на уровне профильных министерств и ведомств.

Несмотря на откровенное давление со стороны Запада, большинство государств "десятки" остается на конструктивных позициях, проявляет готовность продолжать реализацию совместных проектов. Наглядный пример – Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), уровень дипломатических отношений с которой в 2012 году был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства. С этой страной поддерживается регулярный насыщенный политдиалог, а также многоплановое торгово-экономическое взаимодействие. СРВ стала первым государством, с которым ЕАЭС в 2015 году подписал Соглашение о свободной торговле.

Нельзя отрицать, что антироссийские санкции осложнили нашу кооперацию. Однако мы совместными усилиями постепенно адаптируемся к изменившимся условиям. Ведется активная работа по созданию новых транспортных коридоров, налаживанию безопасных схем расчетов.

Положительной динамикой характеризуются отношения России с другими странами АСЕАН. В целях придания импульса двусторонней торгово-экономической и инвестиционной кооперации в текущем году проведены заседания межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с Лаосом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами. Их результаты показали, что наши партнеры заинтересованы в продвижении кооперации на таких направлениях, как информационно-коммуникационные технологии, создание "умных" городов, освоение космического пространства, атомная энергетика, неэнергетическое применение ядерных технологий, медицина и фармакология. При этом остается востребованной и "традиционная" номенклатура российского экспорта – нефтепродукты, сырье, продовольственные товары. На начало следующего года запланированы сессии аналогичных механизмов с Мьянмой и Камбоджей.

Совпадение или близость подходов по приоритетным вопросам мировой и региональной повестки дня с государствами АСЕАН служат основой для уплотнения взаимодействия России с указанными странами на многосторонних площадках.

Не менее динамично развиваются отношения и с другими странами Индийского и Тихого океанов.

- Среди стран АТР есть те, с которыми отношения практически "заморожены" – например, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В Японии уже год у нас нет посла, в Новой Зеландии подписали петицию о необходимости разрыва отношений с Россией. Есть ли необходимость в таких условиях сохранять дипломатическое присутствие в этих странах в полном объеме или возможна какая-то оптимизация?

- Сохранение дипломатического присутствия – важный инструмент реализации российского внешнеполитического курса, позволяющий, в том числе ясно и аргументированно доводить до руководства зарубежных стран нашу позицию по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности.

Применительно к Японии могу отметить, что рабочие контакты по линии МИД и посольств не прекращались. В начале декабря этого года к обязанностям приступил новый посол в Москве Акира Муто. В скором времени планируется заступление "на вахту" и главы нашей дипмиссии в Токио. Вместе с тем возобновление полноформатного межгосударственного диалога невозможно без отказа нынешней администрации Премьер-министра Фумио Кисиды от враждебной политики, которая ведет к окончательному слому двусторонних связей и эскалации напряженности в АТР в целом. Пока же продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь собственными национальными интересами.

Русофобские круги Австралии и Новой Зеландии время от времени вбрасывают в СМИ провокационные инсинуации о желательности понижения уровня дипломатических присутствий России в странах южной части Тихого океана, ссылаясь, помимо прочего, на отсутствие позитивной повестки дня.

Мы инициировать этот процесс не намерены. Российские представительства по-прежнему выполняют большой объем работы с проживающими в этих странах соотечественниками (в Австралии их порядка 90 тыс. человек, в Новой Зеландии – до 15 тыс. человек), которые нередко подвергаются давлению и шельмованию. В случае, если эти угрозы перейдут в практическую плоскость, наш ответ будет "зеркальным".

- Россия прекратила переговоры с Японией о мирном договоре. Остаются ли при этом открытыми двери для подписания договора о дружбе и сотрудничестве? Планируем ли мы обсуждать с Японией в какой-то перспективе завершение международно-правового оформления государственной границы или в этом необходимости нет и вопрос закрыт?

- После начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России: множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму. В таких условиях не видим перспектив продолжения с Токио диалога о заключении основополагающего документа – договора о дружбе и сотрудничестве, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добрососедских отношений. Соответствующая позиция в полной мере отражена в заявлении МИД России от 21 марта 2022 года.

- Запад и Южная Корея выражают обеспокоенность военно-техническим сотрудничеством России и КНДР. Есть ли у них основания для такого беспокойства? Реально ли в связи с этим развивать экономические и политические отношения с Южной Кореей?

- В последнее время Россия подвергается нападкам со стороны "коллективного Запада", который упорно пытается обвинить Москву в "незаконном военно-техническом сотрудничестве" с Пхеньяном, не предъявляя при этом никаких доказательств. Полагаем, что причины столь болезненной реакции наших оппонентов следует искать в провале украинского контрнаступления, а также тщетных попытках США добиться международной изоляции Северной Кореи.

Россия развивает традиционно дружественные добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в различных областях в интересах народов двух государств. Такой подход призван способствовать поддержанию мира и стабильности на полуострове. В отличие от Вашингтона, который в стремлении сохранить за собой статус "лидера" предпринимает деструктивные и провокационные шаги – наращивает военное присутствие, расширяет военно-политические союзы с Сеулом, Токио и Манилой и тем самым нагнетает напряженность в субрегионе.

Отношения России и Республики Корея, переживающие сейчас трудные времена, еще несколько лет назад развивались самым конструктивным образом, особенно в экономической сфере. Мы также успешно и продуктивно взаимодействовали в вопросах корейского урегулирования. Сможем ли мы вернуть сотрудничество с Республикой Корея на траекторию выгодного для наших стран и народов партнерства – зависит от Сеула. Россия к этому готова.

- Когда Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию, его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным проходила на космодроме "Восточный". Недавний запуск разведывательного спутника КНДР в Москве встретили без критики и отметили, что Пхеньян предварительно уведомил нас об этих планах. Значит ли это, что наша позиция в отношении космической программы КНДР смягчилась? Можем ли мы оказать содействие Пхеньяну в данной программе?

- Запуск Пхеньяном спутника невозможно рассматривать в отрыве от провокационных действий США и их союзников, которые практически в режиме нон-стоп проводят военные учения в районе Корейского полуострова и накачивают этот регион вооружениями.

Россия строго соблюдает международные обязательства, налагаемые решениями Совета Безопасности ООН. Это не мешает нам развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР по тем направлениям, которые не осложнены какими-либо ограничениями. Что касается космоса, то уверен, что его совместное изучение и мирное освоение служит интересам всего человечества.

- Остается ли на повестке дня ответный визит Президента России в КНДР и может ли он состояться в следующем году?

- Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре этого года председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил Президента России Владимира Путина посетить Пхеньян. Приглашение было с благодарностью принято.

- Планирует ли Россия наращивать оказываемую по линии ВПП ООН гуманитарную помощь КНДР после того, как более двух лет границы страны были закрыты? Есть ли уже данные о том, какие объемы помощи удалось поставить в этом году и каковы планы на будущий год?

- В 2020-2021 годах Российская Федерация выделила $7 млн на оказание продовольственной помощи КНДР по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Эта работа была прервана из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Нам известно, что сейчас ВПП проводит зондаж относительно возможности возобновления своей деятельности при условии окончательного снятия властями КНДР противоэпидемических мер.

- Решен ли вопрос с северокорейскими рабочими, остававшимися на территории Российской Федерации до начала пандемии коронавируса, которые должны были вернуться на родину в рамках резолюции СБ ООН?

- Граждане КНДР, которые не смогли к установленному резолюцией СБ ООН сроку покинуть территорию нашей страны из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавирусной инфекции, прекратили получать доход в российской юрисдикции. Исходим из того, что этот вопрос закрыт, о чем в установленном порядке наша страна проинформировала уполномоченные ооновские органы.

- Разрешилась ли ситуация с проблемами, возникшими во взаиморасчетах между Россией и Индией в связи с тем, что рупия – валюта неконвертируемая? Будем ли мы продолжать и расширять взаиморасчеты в нацвалютах с Индией?

- Хотел бы отметить несколько моментов относительно взаиморасчетов с Индией в национальных валютах. Меры по их наращиванию начали приниматься задолго до развязанной западниками "санкционной войны" против России. Разумеется, мы будем и далее продолжать этот процесс. Профильные ведомства наших стран на протяжении длительного времени работают над оптимизацией механизмов расчетов. Ограничения со стороны США и их сателлитов не только не затормозили этот процесс, но, наоборот, выступили в качестве его катализатора.