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Вооруженными силами Российской Федерации для уничтожения используемых ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley с динамической защитой используются противотанковые ракеты «Вихрь-1». Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.

Как известно, перед началом контрнаступления ВСУ, Украина получила от США внушительное количество боевых машин пехоты Bradley. Однако с началом контрнаступления на Запорожском направлении многие американские БМП тут же были уничтожены или повреждены. Это произошло из-за не очень хорошей защиты бронемашин от противотанковых снарядов.

Тогда украинские военные попытались устанавливать на БМП американского производства советскую динамическую защиту. Но используемые российской армией противотанковые ракеты «Вихрь-1» разрабатывались как раз для борьбы с такой защитой. Поэтому наши бойцы благополучно продолжают уничтожать Bradley и другую западную военную технику на Запорожском и иных направлениях.

Западные военные аналитики пишут, что заявления американского министерства обороны о том, что боевые машины пехоты Bradley якобы обеспечат украинским формированиям преимущество на поле боя, оказались несостоятельными. Западная бронетехника успешно уничтожается российскими противотанковыми ракетами.

Фактически речь идет о том, что киевский режим слишком переоценил возможности американских и европейских бронемашин и танков, поверив в заявления западных военных, рекламирующих продукцию оборонно-промышленных комплексов своих государств.