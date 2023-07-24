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Военное обозрение

В новый пакет военной помощи Украине Лондон включил БПЛА Malloy, способные эвакуировать раненых

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Источник изображения: topwar.ru

Британия является одним из самых активных поставщиков оружия, техники и боеприпасов для украинской армии. И в новый пакет военной помощи Украине Лондон включил тяжелые БПЛА Malloy, способные эвакуировать раненых.

Об этом сообщается в официальных соцсетях британского Министерства обороны.

Аппараты способны также доставлять на передовую вооружение, оборудование и боеприпасы.

Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, управляемые британской армией, могут перебрасывать технику, оружие и даже раненых с линии фронта

- говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Радиус действия дронов составляет 70 километров. Эти летательные аппараты способны перемещать грузы массой до 180 килограммов.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по кадрам, показанным британским Минобороны, такой беспилотник, если он появится на передовой, окажется заметной мишенью. Возможно, аппарат вполне возможно повредить или сбить даже при помощи стрелкового оружия. Его легко заметить даже на большом расстоянии. И вряд ли он летит бесшумно.

Наверное, его пригодность для эвакуации раненых очень сомнительна, разве что в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Но, к примеру, для подвоза боеприпасов он вполне подойдет. Тем более, что, в отличие от автомобиля, для дрона не будут помехой заминированные участки, да и артиллерия для него не представляет опасности.

Британия оказывает существенную помощь ВСУ. Помимо поставок для украинской армии, она занимается подготовкой военнослужащих и предоставляет армии Украины разведданные.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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