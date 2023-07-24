Войти
ТАСС

Эксперт считает, что Запад может передать Киеву F-16 из-за перехода на современные F-35

148
0
0
Истребители-бомбардировщики F-16 и F-35 Королевских ВВС Нидерландов
Истребители-бомбардировщики F-16 и F-35 Королевских ВВС Нидерландов.
Источник изображения: warspot.ru

Бывший руководитель программы по F-35 корпорации Lockheed Martin Том Бербедж отметил, что процесс перехода на новые истребители может длиться несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Западные страны могут передать Киеву истребители F-16, так как большинство стран сейчас переходят на более современные модели F-35. Такое мнение в пятницу выразил бывший руководитель программы по F-35 корпорации Lockheed Martin Том Бербедж в интервью журналу Newsweek.

По его словам, после начала конфликта на Украине многие страны, которые ранее "не решались закупить" F-35, изменили свое мнение. Бербедж отметил, что в связи с переходом на современные истребители F-16 "освобождаются для таких стран, как Украина". При этом он подчеркнул, что этот процесс "может занять годы".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.

Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
21.11.2022
Польша собралась приобрести дополнительные 200 установок HIMARS из-за конфликта на Украине
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
13.12.2021
«Если Россия не поставит оружие Турции - это сделают другие»
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
19.07.2016
"Золотой самолет" ВВС США: когда истребитель F-35А отправят в бой
07.10.2010
Отношения с Индией в сфере ВТС имеют особое значение для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 02:12
  • 53520
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.07 23:20
  • 2582
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 22:08
  • 10
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 20.07 17:17
  • 0
Польская власть бездействует, а поляки уже остались без воды и электричества
  • 20.07 13:19
  • 1
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
  • 20.07 09:47
  • 2
Аналоговый боевой беспилотник «Кукушка» создали в Екатеринбурге