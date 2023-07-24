Путин: командование СВО действует профессионально, а западная техника горит на поле боя

По словам президента, поставленная Украине западная техника уступает образцам вооружения еще советского производства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку командованию специальной военной операции и действиям солдат и офицеров.

"Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", - констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"При этом весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства", - подчеркнул Путин.