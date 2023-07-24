CNN: Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений похищена торговцами оружием

Пентагон узнал, что часть поставленных Украине вооружений была похищена торговцами оружием. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора министерства обороны.

В документе приводятся случаи попыток украсть и продать переданное на Украину снаряжение в период с февраля по сентябрь 2022 года. В июне прошлого года было зафиксировано, что группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму порядка $17 тыс. Также в августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. Их хранили на складе, предположительно, для перепродажи на черном рынке.

Отмечается, что попытки преступников пресекли украинские спецслужбы. При этом, как указывается в отчете, Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году.

Также, по информации американского оборонного ведомства, США не могли отслеживать и контролировать всё переданное вооружение согласно закону о контроле экспорта, из-за ограниченного присутствия на Украине.

Согласно отчету генерального инспектора, вертолеты и ракеты проще отслеживать благодаря системам разведки, однако с приборами возникают сложности.

Ранее в этот день стало известно, что двух жителей Британии оштрафовали за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, которые они якобы получили на Украине в ходе «гуманитарной миссии».

О том, что вооружение, передаваемое Украине, попадает в руки террористов и на черный рынок, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу еще 28 апреля. По его словам, это сказывается на стабильности в Европе и мире в целом.

23 апреля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают.

14 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что поставляемое Киеву иностранное оружие, например американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке, в частности, в Африку.

До этого, 8 декабря, военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отмечал, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.