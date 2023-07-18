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ТАСС

В Калининградской области Балтфлот проводит учения с участием до 20 самолетов и вертолетов

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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В них задействованы 500 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники авиасоединения

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. До 20 самолетов и вертолетов задействовано в учениях авиасоединения морской авиации Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В рамках учения с участием более 500 военнослужащих, в котором задействовано до 20 самолетов и вертолетов, а также более 50 единиц специальной военной техники авиасоединения Балтийского флота, отрабатываются задачи ведения боя с "противником" в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что летчики-истребители и бомбардировщики совершенствуют тактику ведения воздушного боя с самолетами "противника". Экипажи самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ и Су-30СМ2 особое внимание уделяют технике пилотирования с отработкой наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях, а также практическому бомбометанию по наземным целям.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных - Ка-27 - морской авиации флота также осуществляют учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника. Экипажи Ка-27 проводят поиск подводных лодок условного противника.

"Подразделения авиационных наземных служб, от которых во многом зависит успешное решение задач в небе, выполнят комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы аэродромов, заправке самолетов, маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения", - отметили во флотской пресс-службе. 

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