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Интерфакс-АВН

Крупные учения морской авиации проводит в Калининградской области Балтфлот

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Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота

Планируется бомбометание, "уничтожение" крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков "противника"

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Лётно-тактические учения (ЛТУ) соединения морской авиации начались в Калининградской области, сообщил в понедельник Балтийский флот (БФ).

"В ходе ЛТУ экипажи боевых самолётов Су-24 и Су-30СМ выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемыми ракетами по береговым целям. Кроме того, истребители Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам "противника"", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Учения плановые, информирует штаб БФ.

По его данным, в ЛТУ задействованы самолёты Су-27, Су-24, Су-30СМ, Ан-26, вертолётов Ми-24 и Ми-8, Ка-27.

Предстоит совершить около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Всего в ЛТУ задействовано порядка 20 самолётов, а также свыше 400 военнослужащих, сказано в сообщении.

Параллельно с ударной и истребительной авиацией экипажи вертолётов отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта, сообщает БФ.

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