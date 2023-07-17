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ТАСС

Глава МИД Германии утверждает, что не против переговоров с Россией, но не видит условий

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Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

По словам Анналены Бербок, в МИД и правительстве ФРГ, а также на международном уровне каждый день занимаются тем, что дипломатическим путем предпринимают попытки добиться от России прекращения СВО

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок хотела бы, чтобы возникли возможности для переговоров с Россией по урегулированию на Украине, но в нынешней ситуации не видит условий для этого. Такую позицию она изложила в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag, а также транслировалось в эфире телеканала Welt.

Отвечая на вопрос, можно ли вести переговоры с российскими властями, министр сказала: "Очевидно, что в той ситуации, которая складывалась последние 500 дней, нет". "Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о желаемом, а о необходимости смотреть в глаза реальности", - отметила политик.

Она утверждала, что мир наступит, "когда российские солдаты покинут Украину".

По словам Бербок, в МИД и правительстве ФРГ, а также на международном уровне "каждый день занимаются не чем иным, как дипломатическим путем предпринимают попытки" добиться от России прекращения специальной военной операции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей. Россия, по его словам, готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор о разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Однако, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители киевского режима, заявляя о возможном диалоге с Москвой, продолжают требовать от Запада оружие и о мире не помышляют. Она указала, что Брюссель и Вашингтон не позволяют Киеву вести переговоры, призывая воевать до последнего украинца. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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