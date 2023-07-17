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ТАСС

FT: низкая поддержка Украины и Зеленского в части стран Европы грозит ЕС и НАТО проблемами

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Согласно опросу Eurobarometer, наиболее низкий уровень поддержки Украины демонстрируют Сербия и Северная Македония

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Низкий уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского и оказания военной помощи Киеву в некоторых странах Европы грозят проблемами для ЕС и НАТО. Об этом пишет в субботу газета Financial Times (FT).

Издание ссылается на данные двух опросов, опубликованных на этой неделе европейской социологической службой Eurobarometer и вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center. В обоих случаях автор статьи выделяет тренды, которые, по его мнению, свидетельствуют об "изрядном количестве назревающих проблем для НАТО и ЕС, пытающихся сохранить единство, поддерживая Украину".

Опрос Eurobarometer, проводившийся в мае и июне этого года, показал, что в странах ЕС только 28% опрошенных полностью поддерживают необходимость оплачивать закупки военной техники и боеприпасов для Украины, тогда как в январе и феврале таких респондентов было 32%. Полностью не согласны с такой постановкой вопроса 14% респондентов (против 13% в ходе прошлого опроса). Скорее согласны с оплатой военной помощи 36% опрошенных в странах ЕС, скорее не согласны - 17%.

Наиболее низкий уровень поддержки Украины в этом отношении демонстрируют Сербия, где полностью согласны с военными тратами 5% опрошенных, а полностью не согласны 74% респондентов, а также Северная Македония (12% и 53% соответственно). Среди стран ЕС меньше всего согласных тратить деньги на военную помощь для Украины в Словакии (11% и 57%), на Кипре (13% и 58%), в Болгарии (14% и 58%), Венгрии (15% и 54%), Австрии (16% и 56%), Греции (17% и 53%). Наиболее высокий уровень поддержки отмечен в Швеции (72% и 5%), Дании (59% и 8%) и не входящей в ЕС Норвегии (66% и 9%).

При этом Eurobarometer отмечает, что 88% граждан ЕС полностью или скорее поддерживают оказание гуманитарной помощи пострадавшим в ходе конфликта, 75% опрошенных выступают за оказание финансовой помощи Киеву, 72% - за экономические санкции против РФ. Кроме того, 86% респондентов готовы к тому, чтобы Евросоюз принимал украинских беженцев, а 64% согласились бы на то, чтобы Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Как показал не учитывающий все страны ЕС опрос Pew Research Center за период с февраля по май 2023 года, лишь 11% венгерских респондентов считают, что Зеленский проводит правильную международную политику. В Греции этот показатель также низок и составляет 28%, а в Италии он равен 38%. В этих трех странах также больше всего тех, кто положительно относится к России. "Политика в США [в связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами] - один из источников беспокойства. Однако его вызывают также меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы", - отмечает автор материала. 

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