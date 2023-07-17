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Интерфакс-АВН

Космонавт Борисов отправляется в США для подготовки к полету на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon

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Константин Борисов
Константин Борисов.
Источник изображения: iz.ru

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Константин Борисов, который в августе отправится к Международной космической станции (МКС) на корабле компании SpaceX Crew Dragon, улетает на заключительную предстартовую подготовку в США, сообщили в пятницу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Сегодня Константин Борисов отправляется в США на предстартовую подготовку", - говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что на встрече с руководством Центра обсуждались организационные вопросы перелета космонавта на заключительную тренировочную сессию, его медицинского и информационного сопровождения во время предстартовой подготовки и в космическом полете.

"С командиром отряда Константин (Борисов) обсудил планирование рабочего дня на станции и подготовку научного оборудования к прилету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-24"", - проинформировали в ЦПК.

11 июля космонавт Борисов был признан годным к полету на космическом корабле Crew Dragon.

5 июля в NASA сообщили, что запуск к МКС многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого входит космонавт "Роскосмоса" Борисов, запланирован на 15 августа.

Вместе с Борисовым на станцию отправятся астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. По данным госкорпорации, "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Гребенкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в феврале 2024 года.

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КнААЗ Гагарина
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Проекты
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