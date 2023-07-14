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ТАСС

Польша и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в восстановлении Украины

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль сообщил, что этот документ "станет фундаментом" совместной работы на этом направлении

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Представители правительств Польши и Южной Кореи подписали в четверг меморандум о сотрудничестве в процессе восстановления Украины. Церемонию подписания документа транслировало Польское телевидение.

В присутствии президентов двух стран подпись под документом поставили уполномоченная правительства Польши по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич и министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён. О деталях, содержащихся в меморандуме, пока не сообщается. Южнокорейский лидер Юн Сок Ёль отметил только, что этот документ "станет фундаментом" совместной работы на этом направлении.

Как указал на совместной пресс-конференции польский лидер Анджей Дуда, в последнее время сотрудничество Польши с Южной Кореей значительно расширилось, особенно в области военно-технического взаимодействия. "В 2022 году товарооборот превысил $10 млрд", - сказал он.

По словам Дуды, в Польшу уже начали поступать заказанные Варшавой южнокорейские истребители, танки и гаубицы. "Этих продуктов все больше, и будут дополнительные, новые [заказы и поставки]", - обещал он, выразив также надежду на то, что южнокорейская военная техника, в первую очередь танки, будут производиться и в Польше.

Юн Сок Ёль считает, что его страна и Польша могут быть "оптимальными партнерами" во время реализации проектов по восстановлению Украины. "Мы согласились, что Южная Корея и Польша могут стать оптимальными партнерами при восстановлении Украины", - сказал не. Южнокорейский лидер также выразил надежду, что меморандум о взаимопонимании в области проектов по восстановлению Украины, подписанный в четверг сторонами, послужит основой для расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Сеул и Варшава договорились координироваться ради защиты "международного порядка, основанного на правилах". Польша и Южная Корея указали, что продолжат оказывать помощь Киеву.

Стороны также осудили ракетный пуск КНДР, осуществленный 12 июля.

В 2022 году на фоне крупных контрактов с Польшей объем экспорта южнокорейского оружия достиг рекордных $17,3 млрд. Стороны договорились о поставках 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo - общая сумма сделок с Польшей достигла $12,4 млрд. Первые танки и гаубицы прибыли в Польшу еще в декабре 2022 года, самолеты FA-50 - этим летом. 

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Страны
КНДР
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
FA-50
K2
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