Южная Корея вышла в мировые лидеры по экспорту самоходных артиллерийских установок

ЦАМТО, 11 мая. Пользуясь ситуацией на рынке в условиях обострения военно-политической обстановки в мире, "нейтральная" Республика Корея в 2021-2022 году получила пакет крупных заказов на поставку разработанных национальными оборонными компаниями систем вооружения.

В двух сегментах обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) Сеул вышел в мировые лидеры. Это самоходные артиллерийские установки и реактивные УБС/ легкие штурмовики.

Представленный ниже материал касается категории самоходных артиллерийских установок.

В качестве справочной информации к основному материалу приведены данные по военным расходам, общему стоимостному объему экспорта ПВН (заключенных контрактов) Республики Корея в 2022 году и планах Сеула войти в число основных мировых экспортеров ВиВТ.

Военные расходы Республики Корея

Национальное собрание Республики Корея на пленарном заседании, состоявшемся в канун Нового года, утвердило оборонный бюджет на 2023 ф.г. в сумме 57,0143 трлн. вон (45,83 млрд. долл.), что на 4,4% больше, чем в 2022 ф.г.

Как сообщается в пресс-релизе МНО Республики Корея, капитальные расходы в новом оборонном бюджете возрастут на 1,3% (до 16,9169 трлн. вон), а оперативные расходы – на 5,7% (до 40,0974 трлн. вон).

В Минобороны отметили, что оборонный бюджет на 2023 ф.г. возрос, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. В частности, в то время как темпы роста национального госбюджета значительно снизились (до 5,2% с 8,9%), темпы роста оборонного бюджета выросли с 3,4% до 4,4%.

В условиях противодействия КНДР, одобрено выделение Минобороны Республики Корея средств на реализацию в 2023 ф.г. пяти ключевых проектов, включая вторую фазу разработки истребителя следующего поколения (F-X), также известного как KF-21 Boramae (на НИОКР выделено 18,8 млрд. вон); вторую фазу разработки зенитного ракетного комплекса средней дальности KM-SAM, также известного как Cheolmae II (27,8 млрд. вон); разработку тактической ракеты класса "земля-земля" KTSSM-? (Korean tactical surface-to-surface missile), начиная со следующего года (12,7 млрд. вон); адаптацию зенитной ракеты большой дальности класса "поверхность-воздух" SM-6 (0,9 млрд. вон); строительство эсминцев класса "Квангэтхо ?" второй серии (Batch.2) (40 млн. вон).

Республика Корея достигла рекордного показателя по экспорту ПВН

Республика Корея объявила о достижении рекордного объема экспорта вооружений за первые 9 месяцев 2022 года.

Как указано в представленном министром национальной обороны Ли Чон Сопом докладе президенту, объем экспорта ПВН достиг 13 млрд. долл. (прим. ЦАМТО: речь идет о сумме заключенных контрактов).

Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министра обороны, экспорт продукции оборонного назначения в 2022 году уже принес общий экономический эффект в размере 38 трлн. вон (26 млрд. долл.). При этом министр подчеркнул, что будет содействовать дальнейшему устойчивому росту оборонной промышленности страны.

Ли Чон Соп подтвердил, что Министерство национальной обороны приложит активные усилия для того, чтобы оборонная промышленность стала "национальной стратегической" отраслью.

Достижению высокого показателя в значительной мере способствовали заключенные в 2022 году южнокорейскими оборонными компаниями контракты с МНО Польши, включая поставку 155-мм самоходных гаубиц K9, основных боевых танков K2 и легких штурмовиков FA-50. Соглашения на поставку различных систем вооружения были заключены и с другими странами мира.

Республика Корея в течение продолжительного времени в среднем ежегодно заключала экспортные контракты на поставку ВиВТ на сумму около 3 млрд. долл. В 2021 году объем заключенных контрактов достиг 7,25 млрд. долл.

Республика Корея намерена войти в число основных мировых экспортеров ВиВТ

По заявлению МНО Республики Корея, к 2027 году страна намерена занять 5% мировом рынка вооружений и стать четвертым по величине экспортером вооружений в мире.

Данная цель была озвучена в ходе состоявшейся 24 ноября 2022 года на предприятии Korea Aerospace Industries в Сачхоне под председательством президента Республики Корея Юн Сок Еля встрече представителей правительства, командования Вооруженных сил и руководства южнокорейских оборонных компаний, посвященной расширению экспорта вооружений.

Для достижения поставленной цели, также способствующей усилению Вооруженных сил, по оценке заместителя министра обороны Шин Бом-чула (Shin Beom-chul), необходимо решить четыре основные задачи, одной из которых является обеспечение развития "изменяющих правила игры" технологий: искусственного интеллекта, гиперзвуковых систем, синтетической биологии, перспективных коммуникаций и квантовой физики.

Еще одной задачей является усиление государственной поддержки оружейной отрасли посредством реализации комплекса мер, предусматривающего в т.ч. выбор к 2026 году 100 перспективных средних и малых оборонных предприятий для оказания им поддержки по вопросам бизнес-консультирования, финансирования, НИОКР и т.д.

Правительство также намерено создать "инновационный фонд оборонных технологий" в размере 120 млрд. вон (90 млн. долл.) для обеспечения беспрепятственного потока средств в венчурные компании.

Еще одной задачей является обеспечение Вооруженными силами Республики Корея поддержки эксплуатации экспортируемых систем вооружения в странах-импортерах, включая передачу ноу-хау в ходе совместных военных учений, обучение методам технической поддержки, испытания определенных систем для повышения доверия к южнокорейскому экспорту.

Кроме того, правительство планирует к 2027 году увеличить долю финансирования исследований и разработок в оборонном бюджете до десяти и более процентов.

Министр промышленности Ли Чан Ян (Lee Chang-yang) на совещании обозначил пять основных задач, направленных на превращение оборонного комплекса в "стратегическую отрасль" страны. В их число входит разработка технологий для 40 основных материалов и компонентов, включая углеродные композитные материалы, и подготовка около 3300 сотрудников, специализирующихся в области механики, авиации, материалов и других сферах.

Правительство, в частности, планирует инвестировать к 2027 году 1 трлн. вон или более в продвижение "инновационных" исследований и разработок, в т.ч. передачу оборонных технологий гражданскому сектору, включение гражданских технологий в оборонную сферу и разработку технологий двойного назначения.

Положение Южной Кореи на мировом рынке в сегменте экспортных продаж новых САУ в 2019-2026 гг.

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых самоходных артиллерийских установок (САУ) составит 1049 ед. на сумму 8,316 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 495 новых САУ на сумму 2,499 млрд. долл.

В процентном выражении рост поставок новых САУ в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 111,9% в количественном выражении и 232,8% – в стоимостном. Тенденция к резкому росту данного сегмента рынка наблюдается лишь недавно после длительного периода спада.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных САУ на мировом рынке составила 124 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 262 ед.

По методике ЦАМТО в категорию "новые" включены поставки новых орудий, лицензионные программы, а также поставки артиллерийских систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых САУ с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке самоходных орудий. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2027 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2026 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых самоходных артиллерийских установок с быстрорастущим пакетом заказов на 155-мм САУ K-9 "Тандер" занимает Республика Корея (638 ед. на сумму 5,904 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 202 орудия на сумму 1,351 млрд. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 436 орудий стоимостью 4,553 млрд. долл.

Второе место с поставками 105-мм САУ SH5 и 155-мм SH15 занимает Китай (317 ед. на сумму 692,0 млн. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 135 орудий на сумму 297,2 млн. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 182 орудий стоимостью 394,9 млрд. долл.

Третье место в рейтинге поставщиков новых САУ со 155-мм самоходным орудием CAESAR занимает Франция (246 ед. на сумму 1,941 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 54 орудия стоимостью 288,1 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 192 орудия на сумму 1,653 млрд. долл.

Четвертое место с поставками 155-мм САУ ATMOS занимает Израиль (91 ед. на сумму 486,5 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 42 орудия стоимостью 159,8 млн. долл., портфель заказов на 2023-2026 гг. составляет 49 ед. на сумму 326,7 млн. долл.

Пятое место с поставками 155-мм САУ "Краб" Украине занимает Польша (54 ед. на сумму 700,0 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 18 орудий стоимостью 233,3 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 36 орудий на сумму 466,7 млн. долл.

Шестое место с планируемой поставкой Тайваню 155-мм САУ DITA занимает Чехия (36 ед. на сумму 250,0 млн. долл.). Все поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде.

Седьмое место с планируемой поставкой Армении 155-мм САУ MArG занимает Индия (36 ед. на сумму 77,8 млн. долл.). Все поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде.

Восьмое место с поставками Венгрии в 2021-2022 гг. 155-мм САУ PzH-2000 занимает Германия (24 ед. на сумму 150,0 млн. долл.).

Девятое место с поставками Украине 155-мм САУ "Зузана-2" в 2022-2023 гг. занимает Словакия (24 ед. на сумму 132,0 млн. долл.).

Десятое место с поставкой в 2019-2020 гг. Объединенным Арабским Эмиратам 155-мм орудий NORA B-52 занимает Сербия (24 ед. на сумму 54,8 млн. долл.).

Одиннадцатое место с планируемой поставкой Малайзии 155-мм САУ "Явуз" занимает Турция (18 ед. на сумму 180,0 млн. долл.). Все поставки будут выполнены во втором четырехлетнем периоде.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2023-2026 гг.) планируется поставка 36 новых САУ на сумму 246,7 млн. долл.

Страны-заказчики САУ К9 "Тандер"

В число стран-членов НАТО, закупивших гаубицы K9, входят Норвегия, Финляндия, Польша, Турция и Эстония. На текущий момент южнокорейские СГ проданы в 8 стран мира. Кроме вышеперечисленных заказчиков это Индия, Австралия и Египет.

В сентябре 2022 года СВ США провели испытания СГ К9 "Тандер" и бронированной транспортно-заряжающей машины К10 для оценки совместимости с различными американскими боеприпасами, включая 155-мм фугасные M795 и активно-реактивные XM1113 с дальностью стрельбы до 70 км.

Потенциальными покупателями также являются Канада, Румыния и Вьетнам.

Представители шести стран, эксплуатирующих гаубицы K9, 6-9 февраля 2023 года в Нарвике (Норвегия) приняли участие во 2-м заседании Клуба пользователей K9. Клуб был сформирован в апреле 2022 года в Чанвоне для обмена опытом, знаниями и ноу-хау по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению личного состава ВС семи стран: Республики Корея, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польши, Индии и Турции. Канада присоединилась к встрече в качестве наблюдателя.

В целом на текущий момент на вооружение ВС 9 стран мира (с учетом Южной Кореи) принято более 2000 гаубиц K9 "Тандер".

K9 "Тандер" – это южнокорейская 155-мм гусеничная самоходная гаубица со стволом длиной 52 калибра, которая в зависимости от типа боеприпаса обеспечивает поражение целей на дальностях свыше 40 км, скорострельность – 6-8 выстр./мин, возимый боекомплект – 48 выстрелов. Масса гаубицы составляет 47 т. Вспомогательное вооружение – 12,7-мм пулемет. Расчет – 4-5 человек. Дизельный двигатель MTU MT881 Ka-500 V8 мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают скорость до 67 км/ч, запас хода по топливу – 480 км. САУ в течение 15 сек. может произвести 3 выстрела, что обеспечит поражение цели тремя снарядами одновременно (режим ведения огня MRSI).

Броня К9 обеспечивает защиту от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и подвижность на любой местности.

В версию K9A1 внесен ряд улучшений. Основной упор был сделан на увеличение эффективности и дальности стрельбы до 54 км, улучшение ситуационной осведомленности и повышение комфорта работы экипажа.

Бронированная транспортно-заряжающая машина K10 – первая в мире автоматизированная машина пополнения боезапаса, которая применяется совместно с K9. Машина несет в общей сложности 104 снаряда и обладает теми же ходовыми качествами, что и K9.

K9A2 – находящийся в настоящее время в разработке последний вариант гаубицы, который в результате использования автоматизированной системы заряжания будет обладать повышенной скорострельность (с 6-8 выстр./мин. до 9-10 выстр./мин.), сокращенным с 5 до 3 человек расчетом. Гаубица К9А2 также будет оснащена электроприводом башни (вместо электрогидравлического привода), автоматической системой пожаротушения, дистанционно управляемым модулем вооружения, кондиционером, композитными (резиновыми) гусеницами, повышенной баллистической и противоминной защитой.

Более подробный материал (с таблицами и диаграммами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".