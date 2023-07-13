Польша, одержимая идеей уничтожения России, призвала США разместить на ее территории американское атомное оружие, пишет WeChat со ссылкой на китайского генерала Цзинь Инаня. Однако она получила от союзника холодный прием: Вашингтон не намерен провоцировать Москву, удовлетворяя желания Варшавы.

На пресс-конференции после недавнего саммита Евросоюза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется разместить американское ядерное оружие на территории своей страны, а также призвал всех членов НАТО принять участие в плане совместного использования ядерного оружия — программе Nuclear Sharing. В ответ Джон Кирби, координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, сказал, что Соединенные Штаты пока не собирается обсуждать вопрос о размещении ядерного оружия в Польше. Итак, каковы намерения Варшавы, пытающейся присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing? Изменится ли сегодняшнее отношение США к развертыванию ядерному оружию по мере развития украинского конфликта? Сегодня на вопросы нашего корреспондента Ли Юэ ответит генерал Цзинь Инань, ведущий военную колонку "Время и пространство национальной обороны" (国防时空).

Ли Юэ: Недавнее заявление Польши о том, что она надеется присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing по совместному использованию атомного оружия, является прямым ответом на размещение Россией ядерных боеголовок в Белоруссии. Но на самом деле поляки не впервые выдвигают подобные идеи. В сентябре прошлого года президент страны Анджей Дуда сообщил, что Варшава вела переговоры с Вашингтоном о возможности участия в Nuclear Sharing. В октябре прошлого года польские военные играли вспомогательную роль в учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В связи с этим некоторые СМИ пишут, что решение Варшавы о присоединении к программе "ядерного обмена" не имеет прямого отношения к развертыванию в Белоруссии российского оружия — для нее это лишь предлог повысить ставки. Генерал Цзинь, как вы думаете, почему Польша так активно стремится разместить ядерное оружие на своей территории?

Цзинь Инань: Во-первых, это большая редкость, когда такая страна, как Польша, требует, чтобы другие державы разместили на ее территории смертоносное оружие. Я думаю, что подобная просьба — не только позор для суверенного государства, но и большой вызов для его национальной безопасности.

Во-вторых, в ходе украинского конфликта Варшава активно и на постоянной основе поставляет оружие Киеву, играя роль "антироссийского авангарда". Между ней и Москвой — сотни лет исторических обид, и теперь Польше не терпится руками Украины уничтожить Россию, но это невозможно.

В-третьих, после начала вооруженных действий США и другие члены НАТО создали в Польше важные базы для оказания помощи Украине, использовали территорию этой страны для поставок оружия ВСУ, сформировали оперативные центры на ее земле и так далее. В связи со всем этим Варшава чувствует, что ее статус повысился, и потому она стала слишком самодовольной. Некоторое время назад она даже потребовала от Берлина денег, сказав, что последний должен выплатить ей репарации за потери, причиненные во время Второй мировой войны. Тогда она сильно разозлила Германию, а в этот раз — Россию. Можно сказать, что различные высказывания и действия Польши уже выбили почву у нее из-под ног.

В-четвертых, сейчас Варшава призывает к участию в программе Nuclear Sharing все государства — члены НАТО. Она надеется, что США разместят ядерное оружие во всей Восточной Европе. В основном государства этого региона вступили в Североатлантический альянс после 1997 или 1999 года. С точки зрения Польши, старые европейские державы, такие как Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Турция, давно присоединились к программе "ядерного обмена", а вот новые — нет, в том числе ни одна восточноевропейская страна, и Польша готова стать первой.

— Nuclear Sharing — это программа, концепция которой лежит в рамках политики ядерного сдерживания НАТО. После присоединения к ней страны — члены альянса, не имеющие атомного оружия и не планирующие его разрабатывать, могут начать его использовать. Однако в конечном счете именно Соединенные Штаты решают, будут ли эти неядерные государства применять атомные бомбы. Поэтому, хотя премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий активно хочет развернуть ядерное оружие в своей стране, он также подтвердил, что окончательное решение остается за США. На конференции пресс-секретарь Белого дома не давала комментариев по этому поводу, а Джон Кирби, координатор совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям, заявил СМИ, что ему "нечего сказать" по данному вопросу и что Вашингтон "в принципе не думал о размещении этого типа вооружений в Польше". Генерал Цзинь, почему США так сдержанны в этом вопросе? Создается даже впечатление, что они намеренно уходят от ответа.

— Потому что это не первый раз, когда Польша обращается с такой просьбой, она уже поднимала тему в прошлом году. Тогда официальный представитель США ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут развертывать ядерное оружие на территории государств-членов, присоединившихся к НАТО после 1997 года. Иными словами, Америка не планирует размещать его на землях "Новой Европы", — то есть Восточной. В этом году Варшава вновь обратилась с этим вопросом, и Вашингтон отреагировал очень быстро: комментариев нет, мыслей тоже нет. Почему так? Потому что, с точки зрения американцев, тактического ядерного оружия, которым они в настоящее время обладают в Европе, вполне достаточно, необходимости базировать больше боеголовок нет. Особенно опасно это в контексте конфликта на Украине: учитывая деликатность игры крупных держав, если США разместят в наиболее близкой к России Польше ядерное оружие сразу после того, как та развернула его в Белоруссии, ситуация обязательно накалится. Вашингтон не хочет слишком раздражать Москву, он не желает подталкивать кризис в направлении ядерной войны. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что Россия и Белоруссия достигли соглашения о размещении атомного оружия исключительно потому, что Запад постоянно поставляет оружие и технику Украине, этот шаг Москвы носит ярко выраженный оборонительный и сдерживающий характер. Поэтому я считаю, что план Польши по присоединению к программе Nuclear Sharing обречен на провал.

— Как передают американские СМИ, по состоянию на октябрь прошлого года США разместили в общей сложности около 100 ядерных авиабомб B61 на шести базах в пяти странах ЕС. Поскольку конфликт на Украине продолжает двигаться к эскалации, уже появились новости о том, что военные Соединенных Штатов хотят ускорить развертывание в Европе снарядов новейшей модели серии B61 — ядерных бомб B61-12. Согласно Nuclear Sharing, в случае кризиса это оружие будет загружено на истребители государств, участвующих в программе, которые — после одобрения Вашингтона — начнут выполнять ударные задачи. Буквально в прошлом месяце президент Владимир Путин сообщил, что в Белоруссию прибыла первая партия российских тактических ядерных боеголовок. Генерал Цзинь, исходя из текущей ситуации с безопасностью, считаете ли вы, что риск ядерной войны в Европе возрастает?

— На ​​самом деле риск ядерной войны давно навис над всем человечеством. В рамках украинского конфликта НАТО использует свое оружие, чтобы противостоять русским в другой стране, пытается подавить Москву руками Киева. Запад явно намеревается эскалировать кризис, поставляя танки и истребители, но чем же в итоге закончится обострение? Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, уже не раз говорил, что если начнется третья мировая война, то в ход пойдут не танки и не истребители. Смысл его слов очевиден: в таком случае ядерное столкновение неизбежно. Я считаю, что, учитывая все риски, сторонам следует успокоиться и не нагнетать ситуацию без необходимости, чтобы не провоцировать противника.

Мы видели, что до сих пор НАТО только провоцировала Россию и подливала масла в огонь. Запад уже создал "альянс истребителей" для помощи Украине, а что будет дальше? Союз баллистических ракет? Совсем недавно Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить ему такие снаряды. Все это очень опасно! Если мы не установим "барьер" между участниками конфликта и атомным оружием, если мы не сдержим коня на самом краю пропасти, если позволим всем и дальше накалять обстановку, не приведет ли это к необратимым последствиям? Сейчас такая тенденция уже наблюдается. Поэтому мы должны, мы обязаны предотвратить возникновение подобной ситуации. Мы должны сохранять бдительность по отношению к тем силам, которые раздувают украинский конфликт и науськивают Киев на Москву. Потому что опасность уже существует — и она продолжит расти, если сейчас ее не устранить должным образом.

Автор: журналист Ли Юэ (李悦), работающий на военном канале Центрального народного радио (央广军事)