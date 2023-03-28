Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе

«Польша теперь будет куда более осмотрительно принимать решения о стягивании сил у границы с Белоруссией». Такими словами эксперты объясняют сенсационное заявление Владимира Путина о готовности разместить российское ядерное оружие в Белоруссии. Реакция же Европы парадоксальна: американское ядерное оружие на своей территории почему-то ЕС совершенно не беспокоит.

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уже помогли белорусам – переоборудовали самолеты, 10 самолетов готовы для применения ЯО, передали "Искандер". С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и строительству хранилища для ЯО. Мы не передаем Белоруссии наше ТЯО, но разместим его и обучим военных, как США в Европе", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Глава государства упомянул, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями. "Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи", – приводит слова Путина РИА "Новости".

На решение Москвы уже отреагировали в США, сообщает Reuters. "Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – отметил высокопоставленный представитель администрации президента США.

Происходящее вызвало критику в Киеве. "Кремль взял Белоруссию в качестве ядерного заложника", – сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Украина призвала созвать в связи с этим внеочередное заседание Совбеза ООН.

В НАТО назвали такое решение Москвы "опасным и безответственным". Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к срочным переговорам между Россией и Украиной, указав, что ситуация становится "все более опасной и пугающей". МИД ФРГ назвал действия России "дальнейшей попыткой ядерного запугивания", сообщает Welt.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для ТЯО в Белоруссии, вероятно, будут доработаны штурмовики Су-25, а также модернизированы истребители МиГ-29. Также речь может идти о капитальном ремонте небольшого количества фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые в позднем СССР были основным носителем авиационного ТЯО.

Кроме того, Владимир Путин упомянул комплексы "Искандер". Ракеты данного комплекса также могут оснащаться ядерными боеголовками. Дальность действия ракет комплекса "Искандер" исчисляется сотнями километров, и эти ракеты невозможно перехватить современными комплексами ПВО.

Размещение в Белоруссии российского ЯО будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Интересно, что он не считает эскалацией наличие американского ядерного оружия в Европе.

О таком наличии широко известно. Оно находится в Европе со времен холодной войны. В частности, в 2019 году комитет Парламентской ассамблеи стран-участниц НАТО обнародовал доклад, в котором сообщалось, где США размещают свои ядерные бомбы В61. 20 бомб размещены на авиабазе Бюхель около города Кохем (ФРГ), за нее отвечает 702-я эскадрилья ВВС США.

Еще 22 бомбы находятся на базе Кляйн-Брогель, где дислоцировано 10-е тактическое авиационное крыло ВВС Бельгии. 20 бомб – на базе Волкель в Нидерландах. 35 бомб размещены на северо-востоке Италии, в 50 километрах к западу от города Удине. Есть в Италии и еще одно хранилище ядерного оружия – 40 бомб находятся на базе Геди-Торре на севере страны, в 15 километрах от Брешии.

Наконец, самая восточная база командования ВВС США в Европе –Инджирлик, где дислоцируются 39-е авиационное крыло ВВС США, 10-авиационное крыло, 2-е командование ВВС Турции. На базе хранятся 50 атомных бомб, сообщает "Военное обозрение".

А вот после распада СССР Россия вывела все ядерное оружие из бывших советских республик. Значительные арсеналы располагались на Украине, в Казахстане и в том числе в Белоруссии. По сути, в какой-то степени ситуация возвращается к тому, что было в советское время – ведь Соединенные Штаты свое ядерное оружие из Европы не выводили никогда.

"С военной точки зрения размещение ТЯО в Белоруссии существенного значения не имеет. Ядерное оружие все страны стараются располагать подальше от границы, чтобы оно не было быстро уничтожено во время потенциального полномасштабного военного конфликта", – отметил академик РАН Алексей Арбатов.

"США имеют много возможностей разместить ТЯО ближе к России – в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии. Но они этого не делают, чтобы не ставить оружие в большую уязвимость.

Кроме того, с военной точки зрения размещение ТЯО на территории союзника не означает готовности его применять",

– указал эксперт.

"Ни Россия, ни США не имеют права передавать ЯО другим странам, это запрещают статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ЯО, – напомнил собеседник. – ТЯО в Белоруссии будет находиться в распоряжении ядерно-технических войск 12-го Главного управления Минобороны РФ. Это отдельный род войск, который может передать ТЯО в войска только по приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ, то бишь президента. И подчиняется это управление только ему, напрямую".

Президент Белоруссии действительно говорил о своем желании иметь на территории своей страны российское ядерное оружие. "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – говорил белорусский лидер в 2021 году. В чем же его мотив?

"Для чего это нужно Лукашенко? Это подтверждает крепость союза Минска и Москвы. Теперь безопасность Белоруссии обеспечена не просто силами общего назначения, а ЯО. Кроме того, это повышает политический вес белорусского лидера на международной арене, в Европе прежде всего", – заключил Арбатов.

Однако и для России происходящее имеет внятный политический смысл. "Размещение ТЯО в Белоруссии – это сигнал Москвы Соединенным Штатам и ЕС о том, что создание из Киева антироссийской прокси-силы, накачка Украины оружием, расширение военного американского присутствия в Восточной Европе повышает риски прямого столкновения России с НАТО, затяжной конфронтации и гонки вооружений", – пояснил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

"США и ЕС пытаются убедить себя и весь мир, что их политика на Украине не ведет к росту стратегических рисков. Россия заинтересована в том, чтобы разрушить этот миф. Поэтому Москва и делает такие шаги: приостановление участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, размещение ТЯО в сопредельном государстве", – пояснил собеседник.

"Чрезвычайно важной задачей России является внушение страха элитам США и ЕС реальной полномасштабной войны, если хотите – третьей мировой. Страх, который присутствовал на Западе во время холодной войны. Это единственное, что сейчас может стабилизировать ситуацию. Когда в Европе и США заговорят о бомбоубежищах и самодельных марлевых повязках, тогда их власти начнут идти к деэскалации и диалогу с Москвой", – пояснил эксперт.

"Для Минска же это усиление сдерживания от потенциального конфликта со стороны европейских стран. Та же Польша теперь будет куда более осмотрительно принимать решения о стягивании сил у границы с Белоруссией", – резюмировал аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов